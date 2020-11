Signature de plusieurs accords de coopération entre le Burundi et la Guinée Equatoriale

13 Novembre 2020

Bujumbura, Burundi, 13 novembre (Infosplusgabon) - Plusieurs accords de coopération bilatérale ont été signés lors de la visite d’Etat de cinq jours du président burundais, Evariste Ndayishimiye, à son homologue équato-guinéen, Obiang Ngwema Mbasogo, du 2 au 7 novembre, a-t-on appris, dimanche, du communiqué final.

Ces accords signés dans les domaines du transport maritime, de la diplomatie, de la promotion et la protection réciproques des investissements, sont le résultat de plusieurs entretiens en tête-à-tête entre les deux présidents, de réunions entre les délégations ministérielles, le tout couronné par une conférence de presse qui a réaffirmé ces différents domaines prioritaires de coopération bilatérale, précise la même source.

Sur les plans régional et international, les deux hommes d’Etat ont réaffirmé leurs soutiens aux initiatives mondiales visant la prévention et le règlement pacifique des conflits, "dans le respect de la charte des Nations unies et de l’acte constitutif de l’Union africaine (UA), de l’indépendance et de la souveraineté des Etats et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats".

Les deux chefs d’Etat se sont encore félicités des soutiens agissants de l’ONU et de l'UA dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 ainsi que contre les phénomènes de toute sorte, susceptibles de perturber la paix et la sécurité dans le monde, en général, et sur le continent africain, en particulier.

Le président équato-guinéen a accepté de répondre réciproquement à la visite de son homologue burundais "à une date qui sera convenue par voie diplomatique", conclut la communiqué conjoint.

Le chef de l’Etat burundais effectuait sa seconde visite officielle depuis qu’il a été investi à la magistrature suprême, en juin dernier. La première sortie d'une journée l'avait conduit en Tanzanie voisine.

Sous le précédent régime du défunt président burundais, Pierre Nkurunziza, les ballets diplomatiques étaient particulièrement intenses entre Bujumbura et Malabo.

Le pétrole constitue la base de l'économie équato guinéenne, créditée d'un Produit intérieur brut (PIB) par habitant de plus de 21.000 dollars américains, soit l'un des plus hauts niveaux de richesse en Afrique.

Le contraste est saisissant avec le Burundi, un pays des Grands lacs africains où presque 90% de la population est rurale et vit essentiellement d'une agriculture de subsistance.

Ce secteur agricole constitue la principale source de revenus et d'emplois, en fournissant, à lui seul, 90% des recettes d'exportations et en contribuant à 35% du PIB.

Les aides extérieures étaient essentielles et vitales pour le Burundi avant la crise politique et des droits humains, suite aux élections controversées et émaillées de violences de 2015.

L'isolement sur la scène internationale continue de se faire sentir et pour la briser, les autorités burundaises se sont forgées de nouvelles alliances, notamment avec la Russie et la Turquie, côté Est, et avec la Chine, côté Asie.

FIN/INFOSPLUSGABON/BMK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon