L’Ivoirien Jacques Anouma candidat à la présidence de la CAF

13 Novembre 2020

Dakar, Sénégal, 13 novembre (Infosplusgabon) - L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Jacques Anouma, a décidé de se lancer à la conquête du siège de président de la Confédération africaine de football (CAF), en mars 2021, a-t-on appris de source officielle à Dakar.

Il a, pour cela, sollicité et obtenu le soutien et le parrainage de sa fédération nationale, ainsi que l’exigent les conditions d’éligibilité.

Le président de la FIF, Sidy Diallo, a lui-même confirmé l'information dans un communiqué publié samedi.

"Avant de me lancer dans une telle compétition, il faut que je sois sûr d’avoir mon destin en main", déclarait M. Anouma, il y a quelques semaines. S’il a franchi le pas, c’est certainement parce qu’il a rempli "toutes les conditions" dont il parlait.

Sa candidature tombe quelques jours après celle de l’occupant du poste depuis le 16 mars 2017, le Malgache Ahmad Ahmad qui soutenait avoir "le soutien de 46 fédérations sur les 54 affiliées" à la CAF. Du côté des autres candidats potentiels annoncés çà et là (les Tunisiens Wadie el Jory et Tarek Bouchamaoui, le Marocain Fouzi Lekjaa, le Nigérian Amaju Pinnick et l’Egyptien Hani Abo Rida), c’est pour le moment le silence total, alors que la date limite de dépôt des candidatures (le 12 novembre 2020) approche à grands pas.

Dans tous les cas, la CAF dévoilera la liste des candidats au poste de président le 11 janvier prochain.

On rappelle que Jacques Anouma n’avait pas pu se présenter à la présidence de la CAF du 10 mars 2013, face à l’occupant du fauteuil d’alors, le Camerounais Issa Hayatou. Pour cause, des dispositions nouvelles introduites dans les statuts de l’instance, en septembre 2012, notamment celle excluant de la course à la présidence toute personne "n’étant pas ou n’ayant jamais été membre du comité exécutif de la CFA", avaient eu raison de ses ambitions.

Même son recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) n’avait pas prospéré.

