La Tunisie a enregistré 21 nouveaux décès dus à la Covid-19

13 Novembre 2020

Tunis, Tunisie, 13 novembre (Infosplusgabon) - La Tunisie a enregistré mercredi 21 décès dus au coronavirus (Covid-19) et 1.584 nouvelles infections, a annoncé, jeudi soir, le ministère tunisien de la Santé.

Ce bilan porte à 2.151, le nombre total des décès et à 76.106 celui des cas confirmés, enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie, a précisé le ministère dans un communiqué, indiquant que les malades actuellement hospitalisés s'élèvent à 1.535 patients dont 283 internés dans les services de soins intensifs et 142 placés sous respirateurs artificiels.

Le nombre de personnes guéries est estimé à 51.807, signale-t-on.

Réagissant à cette situation, l'Union générale tunisienne du travail, la plus grande centrale syndicale du pays, a demandé, dans un communiqué, la prise de mesures rapides, pratiques et efficaces pour renforcer les hôpitaux, notamment, les structures régionales et universitaires, afin de pouvoir accueillir les malades et les traiter.

L'appel de la centrale fait suite à l'augmentation des contaminations au Covid-19 et deux semaines après les décisions de prévention prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie, signale-t-on.

