Le Ghana pleure la disparition de l'ex président J.J.Rawlings

13 Novembre 2020

Accra, Ghana, 13 novembre (Infosplusgabon) - Le Ghana est en deuil, ce vendredi, suite au décès brutal, jeudi, du charismatique ancien président, Jerry John Rawlings à Accra, à l'âge de 73 ans.

Les drapeaux sont en berne au moment où le pays entame un deuil national de sept jours décrété, jeudi, par le président, Flags Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Les leaders des différents partis politiques ont suspendu leurs campagnes pour les élections présidentielles et parlementaires du 7 décembre prochain en mémoire de M. Rawlings qui a dirigé le Ghana brièvement de juin à septembre 2019, suite à un soulèvement populaire, et également du 31 décembre 1981 au 6 janvier 2000.

M. Rawlings a été le plus jeune président du Ghana, âgé seulement de 32 ans quand il a accédé au pouvoir suite au soulèvement du 4 juin et le chef d'Etat resté le plus longtemps au pouvoir, ayant dirigé le Ghana pendant 18 ans.

Le Congrès national démocratique (NDC), son parti avec qui il a remporté les élections en 1992 et en 1996, prépare une réunion d'urgence pour discuter de la tragédie.

Les médias ne sont pas en reste. Les programmes de la radio et de la télévision ont été, pour une bonne part, suspendus et sont consacrés à cette disparition.

Les présentateurs et les invités de la télévision sont aussi vêtus de noir en signe du deuil qui frappe le pays.

Les principaux journaux ont annoncé en couverture à leur Une le décès de M. Rawlings.

"J.J. Rawlings est parti, la Nation pleure", titre à sa Une, Daily Graphic, le principal quotidien du Ghana. The Ghanaian Times écrit, quant à lui, "J.J. Rawlings meurt à 73 ans".

Pour The Insight, "J.J. Rawlings disparaît à 73 ans"; Inquisitor annonce en couverture à sa Une "L'ex-Président Rawlings est mort"; tandis que The Finder écrit : "Tristesse, incrédulité à l'annonce du décès de Rawlings".

Les hommages pleuvent, depuis jeudi, en mémoire du disparu.

"Un baobab est tombé, le Ghana est appauvri par cette perte", a déclaré le président Akufo-Addo.

Il a dit que le défunt président et lui ont eu des relations tumultueuses pendant plusieurs années en raison de leurs différences idéologiques en politique. Mais, a-t-il souligné, à la fin, ils se sont appréciés et sont devenus les meilleurs amis.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a tweeté : "l'Afrique a perdu un pilier du panafricanisme et un homme d'Etat charismatique".

"Mes sincères condoléances à sa famille, au peuple et au gouvernement ghanéens".

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a exprimé ses sincères condoléances en disant que "Les grandes qualités de ce grand leader manqueront cruellement à l'ensemble du continent africain".

Il a également dit que "la passion, la discipline et la force morale déployées par l'ex dirigeant ghanéen a fait preuve pour son pays au fil des années" et vont "continuer à se répercuter sur le continent et au-delà".

M. Buhari a également émis l'espoir qu'"on continuera toujours de se rappeler" les idées de M. Rawlings pour le développement de l'Afrique.

Le président du Liberia, George Weah, a, quant à lui, twitté : "Ce grand leader manquera au Ghana, au Liberia et à l'Afrique. Le Liberia se souvient de son immense contribution à la réalisation et au maintien de la paix durant les jours sombres de notre histoire".

Le président Addo a fait savoir que le gouvernement travaillera étroitement avec la famille de l'ex président pour organiser des "funérailles dignes de son rang".

La famille de l'ex président appelle au respect de son intimité.

"La famille demande l'intimité en ces moments difficiles", a déclaré son fils ainé, Dr. Zanetor Agyeman-Rawlings, dans une déclaration à Accra.

