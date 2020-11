Washington accorde 20 millions de dollars au Soudan pour l'achat de blé

11 Novembre 2020

Khartoum, Soudan, 11 novembre (Infosplusgabon) - L'Agence américaine pour le développement international (USAID) a annoncé l'intention du gouvernement américain, sous réserve de l'approbation du Congrès, d'accorder 20 millions de dollars au Programme alimentaire mondial (PAM), pour acheter du blé pour la population du Soudan, ce qui aidera Khartoum à atténuer la pénurie de céréales dans le pays.

Un communiqué de presse de l'USAID publié ce samedi à Khartoum indique que ce financement permettra au PAM de se procurer environ 65 600 tonnes de blé pour le Soudan.

Il ajoute que le gouvernement de transition du Soudan dirigé par un civil utilisera ce blé pour réduire les pénuries de farine et de pain dans le quartier du Grand Khartoum.

Les habitants de la capitale soudanaise font actuellement la queue devant les boulangeries pour obtenir leur ration de pain quotidien.

“Cette subvention représente la contribution des Etats-Unis à un engagement de 45 millions de dollars pour fournir au gouvernement du Soudan le blé nécessaire pour faire face aux pénuries actuelles. Le gouvernement des Emirats arabes unis a renforcé la contribution américaine avec 20 millions de dollars, et le gouvernement de l'Etat d'Israël qui mettra à disposition 5 millions de dollars", poursuit le communiqué.

Selon le communiqué de presse, l'annonce de l'USAID intervient au moment où le Soudan entre dans une nouvelle ère prometteuse pour sa population.

Tout en rejoignant les Accords d'Abraham et en normalisant ses relations diplomatiques avec Israël, le gouvernement de transition du Soudan a réformé ses lois et institutions étatiques pour représenter et mieux répondre aux besoins du peuple soudanais, et engager des négociations difficiles avec les groupes armés afin de signer un accord de paix en octobre.

“Ces efforts démontrent la détermination du gouvernement de transition du Soudan pour mettre fin et combattre le terrorisme et des décennies de violence et de corruption au Soudan", a souligné l'USAID.

Il a ajouté que "les Etats-Unis espèrent une nouvelle ère de coopération avec le gouvernement de transition, la société civile et le secteur privé au Soudan pour apporter la stabilité et la prospérité au peuple soudanais".

