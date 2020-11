Au total 10 clubs sont exemptés du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique

11 Novembre 2020

Tunis Tunisie, 11 novembre (Infosplusgabon) - La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de procéder lundi au tirage au sort des préliminaires de la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique et de la coupe de la CAF.

Au total, 10 clubs sont exemptés du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Il s'agit des marocains du Wydad Casablanca et du Raja Casablanca, des congolais du TP Mazembe et de l'AS Vita Club, des égyptiens d'Al Ahly et du Zamalek. La liste comprend également l'Espérance de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Horoya AC (Guinée) et Primeiro de Agosto (Angola).

Outre l'Espérance sportive de Tunis, la Tunisie est aussi représentée en Ligue des champions d'Afrique par le Club sfaxien. En revanche, l'Union sportive de Monastir et l'Étoile sportive du Sahel jouent en coupe de la CAF, signale-t-on.

