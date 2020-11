Boni Yayi salue l’élection de Joe Biden à la tête des Etats-Unis

11 Novembre 2020

Cotonou, Bénin, 11 novembre (Infosplusgabon) - L’ancien président du Bénin, Boni Yayi (2006-2016) salue l’élection du candidat démocrate Joe Biden comme 46ème président des Etats-Unis.

« Félicitations et bonne chance au président Joe pour les défis qui l’attendent », a écrit le prédécesseur de Patrice Talon dans un message publié sur sa page Facebook.

Parlant du président élu des USA, Yayi salue son humilité, « son cœur pour l’Afrique, son humanisme, son attachement au multilatéralisme et à la Coalition mondiale pour faire face aux nombreux défis auxquels l’humanité demeure confrontée ».

M. Yayi rapporte que le nouvel élu est convaincu au sujet de l’Afrique que la chance du continent « résidera toujours dans sa capacité à maintenir l’état de veille pour les acquis de sa démocratie et de l’Etat de Droit, sa capacité à bâtir les institutions fortes indépendantes qui garantissent une bonne gouvernance conduisant à la prospérité de tous avec l’égalité des chances, l’accès équitable aux services publics, judiciaires et des élections inclusives, consensuelles, équitables et transparentes ».

Il révèle également que Joe Biden tenait à la mise en œuvre par son pays des délibérations de la COP21 tenue à Paris.

L’ancien président béninois rappelle avoir rencontré le nouvel élu dans le cadre de ses fonctions à la tête du Bénin, où il a été l’hôte de la maison blanche pour la signature du second compact du Millenium Challenge Account (MCA) d’un montant de 430 millions de Dollars US, accordé au Bénin sur la base de la bonne gouvernance, la démocratie, l’Etat de droit, le respect des libertés fondamentales et des droits de l’Homme.

A cette occasion, rappelle M. Yayi, « mon interlocuteur d’alors, aujourd’hui président élu des USA félicitait le Benin pour la qualité de sa gouvernance politique démocratique, économique sociale sans oublier son attachement aux respects des droits de l’Homme, des libertés fondamentales, la paix, la stabilité et la sécurité », indiquant que cela a valu au Bénin d’avoir été « le seul pays africain invité à la maison blanche pour une cérémonie avec solennité au cœur de la démocratie américaine ».

Parlant du second compact du MCA objet de la rencontre des deux hommes d’Etat, le président Joe aurait félicité le Benin d’alors d’avoir consacré ce second compact à l’énergie. « L’énergie est pour les PME, industries et vie humaines ce qu’est le sang pour l’organisme humain. Les USA ont d’abord fait le choix du combat de l’énergie avant de s’attaquer au défi de leurs systèmes éducatifs », avait-il souligné.

