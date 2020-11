Le président Kenyatta félicite le président élu des États-Unis, Joseph Biden

11 Novembre 2020

Nairobi, Kenya, 11 novembre (Infosplusgabon) - Le président Uhuru Kenyatta a envoyé un message de félicitations et de meilleurs vœux au président élu Joseph Robinette Biden suite à sa victoire aux récentes élections américaines.

Le président Kenyatta a qualifié cette victoire éclatante dans les sondages de démonstration de la confiance des Américains dans les qualités de dirigeant de l'ancien vice-président, selon une déclaration publiée dimanche par le bureau du président à Nairobi.

"Les Américains se sont exprimés haut et fort par leurs votes en choisissant un dirigeant très expérimenté, décoré de façon colorée et ayant servi longtemps pour devenir leur prochain chef d'État.

"Au nom du peuple et du gouvernement de la république du Kenya, je félicite le président élu Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris pour leur victoire éclatante et je leur souhaite tout le succès possible alors qu'ils se préparent à mener les États-Unis d'Amérique vers un avenir de prospérité", a déclaré le président.

Le président Kenyatta a déclaré que le président élu Joseph Biden est un ami du Kenya dont la dernière visite dans le pays, alors qu'il était vice-président sous le président Barack Obama, avait contribué à renouveler les liens entre le Kenya et les États-Unis.

"Le président élu Joe Biden est un ami de notre pays qui nous a rendu visite dans le passé et qui a contribué à renforcer les liens solides qui existent entre nous et les États-Unis d'Amérique.

"Sa victoire constitue donc une plate-forme encore plus grande et meilleure pour que nos deux pays collaborent plus étroitement pour la prospérité des peuples de nos deux Nations", a déclaré le président Kenyatta.

Le chef de l'État kenyan a souhaité au président élu Biden une bonne santé, une transition en douceur et s'est engagé à ce que le Kenya reste solidaire des États-Unis d'Amérique à l'avenir.

Le président Kenyatta a félicité la vice-présidente élue Kamala Harris pour avoir marqué l'histoire en devenant la première femme à occuper le deuxième poste de direction le plus important de l'histoire politique américaine.

Il a qualifié la vice-présidente élue Harris de pionnière et de modèle dont la victoire contribuera à inspirer et à encourager des millions de jeunes filles à travers le monde à poursuivre et à réaliser leurs rêves de grandeur et de succès.

Dans le même temps, le président Kenyatta a remercié le président Donald Trump pour les relations de travail étroites de son administration avec le Kenya et lui a souhaité bonne chance au moment où il quitte la haute fonction de président des États-Unis d'Amérique.

FIN/INFOSPLUSGABON/JHL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon