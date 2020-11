Hausse de la production pétrolière en Libye à 1,36 million de barils par jour

08 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 8 novembre (Infosplusgabon) - La production pétrolière en Libye s'établit à 1,36 million de barils par jour, a annoncé samedi la Compagnie libyenne de pétrole (NOC), un niveau atteint en un temps record après la levée de l'état de force majeure après plus de 8 mois de blocus.

Dans un communiqué, la NOC a précisé qu'"elle était en mesure de porter le taux de production à 1,36 million de barils de pétrole par jour", ajoutant que "le mérite en revient aux travailleurs du secteur pétrolier dans diverses régions de Libye, qui ont pu réaliser ces grandes réalisations qui n'auraient pas pu être concrétisées sans leur solidarité et leurs efforts extraordinaires qui ont été déployés dans des circonstances extrêmement difficiles, en particulier les conditions financières actuelles que traverse le secteur".

Le communiqué a précisé que la compagnie "fait face à de grandes difficultés financières et à une grande rareté de ses budgets, ce qui a conduit à l'accumulation de dettes sur les entreprises du secteur et à un retard important dans les salaires de ses sociétés de services", avertissant qu'"elle pourrait ne pas être en mesure de maintenir les niveaux de production actuels, mais il est possible de la réduire ou de l'arrêter complètement en cas de réticence de certaines parties à entraver les efforts de la compagnie pour augmenter la production et faire progresser à nouveau l’économie nationale".

A noter que les sites pétroliers ont été bloqués depuis le 18 janvier dernier par les forces du maréchal Haftar, entraînant l'imposition de l'état de force majeure par la Compagnie nationale libyenne de pétrole. Une situation qui a provoqué une baisse de 800.000 barils par jour de la production qui était de plus de 1,2 million de barils par jour.

Les pertes cumulées d'opportunité de vente de brut libyen jusqu'à fin octobre ont atteint plus de 10 milliards de dollars américains, selon la NOC.

