L'UNICEF et l'OMS lancent un appel urgent pour éviter de graves épidémies de rougeole et de poliomyélite

07 Novembre 2020

Genève, Suisse, 7 novembre (Infosplusgabon) - L'UNICEF et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont lancé vendredi, un appel urgent pour éviter de graves épidémies de rougeole et de poliomyélite, alors que la COVID-19 continue de perturber les services de vaccination dans le monde entier, exposant des millions d'enfants vulnérables à un risque élevé de contracter des maladies infantiles évitables.

Les deux organisations estiment que 655 millions de dollars américains, soit 400 millions pour la poliomyélite et 255 millions de dollars pour la rougeole, sont nécessaires pour combler les dangereuses lacunes en matière de vaccination dans les pays ne pouvant bénéficier de l'aide de l'Alliance GAVI et dans les groupes d'âges cibles.

"La COVID-19 a eu des effets désastreux sur les services de santé du monde entier, notamment sur les services de vaccination", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

"Cependant, contrairement à ce qu'il se passe avec la Covid-19, nous disposons des outils et des connaissances nécessaires pour lutter contre des maladies comme la poliomyélite et la rougeole. Nous avons seulement besoin de ressources et d'engagements financiers pour mettre en œuvre ces outils et appliquer ces connaissances. Si nous y parvenons, la vie de nombreux enfants sera sauvée", a-t-il indiqué.

"Il n'est pas acceptable de perdre du terrain face à certaines maladies à cause de la lutte contre une seule maladie mortelle", a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l'UNICEF.

"Il est essentiel de lutter contre la pandémie de Covid-19. Cependant, d'autres maladies mortelles menacent des millions d'enfants dans certaines des régions les plus pauvres du monde. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui les dirigeants nationaux, les donateurs et les partenaires à prendre des mesures urgentes", a-t-elle ajouté.

Le communiqué note que ces dernières années, "une recrudescence de la rougeole a été observée avec des épidémies un peu partout dans le monde".

"En 2020, les lacunes de la couverture vaccinale ont été aggravées par la Covid-19. Le nombre de nouveaux cas de rougeole recensés en 2019 était le plus élevé depuis plus de vingt ans", indique le communiqué.

"Les données concernant la mortalité due à la rougeole, qui seront publiées la semaine prochaine, montreront l'impact négatif durable de ces épidémies persistantes dans de nombreux pays", souligne-t-il.

Parallèlement, la transmission du poliovirus devrait augmenter au Pakistan et en Afghanistan, ainsi que dans de nombreuses zones d'Afrique où la couverture vaccinale est insuffisante.

Si la poliomyélite n'est pas éradiquée, nous assisterons à une recrudescence de la maladie qui pourrait toucher jusqu'à 200 000 nouvelles personnes par an sur les 10 prochaines années.

"De nouveaux outils devraient être déployés au cours des prochains mois, notamment un vaccin antipoliomyélitique oral nouvelle génération, ainsi qu'un plan d'intervention stratégique contre l'épidémie de rougeole. Cela permettrait de faire face à ces menaces croissantes de manière plus efficace et plus durable pour sauver des vies", ajoute le communiqué.

Le plan d'intervention est une stratégie mondiale visant à prévenir et repérer les épidémies de rougeole ainsi qu'à lutter contre celles-ci de manière efficace.

