Botswana : L'empreinte géante des télécoms stimule l'économie

04 Novembre 2020

Gaborone, Botswana, 4 novembre (Infosplusgabon) - La présence de Botswana Telecommunications (BTC) dans les régions les plus reculées du pays contribue à la croissance de l'économie locale, ont révélé les autorités de la société.

Le géant des télécommunications du pays a déclaré que ses produits innovants, qui se répandent dans les régions reculées du pays, facilitent les affaires.

Lorato Boakgomo-Ntakhwana, président du conseil d'administration de la CTB, a déclaré, mardi, que ces dernières années, l'entreprise avait touché tous les secteurs économiques dans toutes les régions du pays.

"Les agriculteurs et l'industrie hôtelière du delta de l'Okavango ont énormément bénéficié de nos produits innovants", a déclaré M. Boakgomo-Ntakhwana. Le delta de l'Okavango est un vaste delta fluvial intérieur situé dans le Nord du Botswana.

Boakgomo-Ntakhwana a ajouté que la présence de la société sur des terrains non réceptifs, perçus comme impossibles par d'autres réseaux, a permis aux agriculteurs et à l'industrie du tourisme d'accéder au marché, au financement et aux réservations.

"Nous sommes présents sur des terrains très hostiles dans le pays, que certains acteurs jugent inaccessibles et peu praticables, car nous pensons que c'est notre devoir", a déclaré Boakgomo-Ntakhwana.

Elle a ajouté que la société permet la croissance économique de la nation grâce à la connectivité, alors que l'économie est en transition vers une économie basée sur la connaissance.

Elle a ajouté que les TIC et les données sont une activité économique et un droit pour toutes les communautés, en tant que moyen de communiquer, de faire des affaires et de faire avancer le pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/BOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon