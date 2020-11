La NOC et ENI discutent à Tripoli de la deuxième phase du développement du champ pétrolier offshore al-Bouri

04 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 4 novembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil de direction de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Mustapha Sanalla s'est entretenu, mardi à Tripoli, avec le directeur exécutif des opérations de la société italienne ENI, Alessandro Politi, sur la deuxième phase du projet de développement du champ pétrolifère d'Al-Bouri.

Le champ pétrolier Al-Bouri est un gisement offshore situé sur les côtes libyennes. Il est exploité par ENI, suivant un accord de partage de production établi avec la Compagnie pétrolière nationale libyenne.

Un communiqué publié par la NOC a précisé que la réunion à laquelle ont pris part des responsables des deux parties, a abordé plusieurs sujets, notamment la deuxième phase du projet de développement du champ d'Al-Bouri, précisant que "les participants ont discuté de manière approfondie de toutes les questions qui y sont liées financièrement, juridiquement, techniquement et logistiquement, et des défis actuels représentés dans la rareté des budgets dont a besoin la Compagnie pour gérer le secteur et effectuer les travaux d'entretien nécessaires pour les équipements de surface qui ont été touchés par les fermetures au cours de la dernière période, afin de pouvoir mener à bien les projets importants du secteur, qui à leur tour, contribueront à augmenter les taux de production et à soutenir l'économie nationale".

Le président du Conseil de direction de la NOC, l'ingénieur Mustapha Sanalla, a exprimé "sa fierté pour la relation stratégique et historique entre la Compagnie pétrolière et la Société italienne ENI, qui s'étend sur près de cinquante ans, au cours desquels de nombreuses réalisations et projets ont été réalisés", indiquant "son aspiration à prolonger cette relation fructueuse et constructive à une période plus longue pour le développement du secteur pétrolier et gazier en Libye".

M. Sanalla a ajouté que "la Compagnie nationale de pétrole et ses sociétés ont travaillé au cours de la période précédente dans des circonstances très difficiles, mais une fois que la situation de force majeure a été levée et que les processus de production habituels ont repris dans tous les champs pétrolifères, ports et sites, nous espérons que les conditions continueront de s'améliorer".

Pour sa part, le directeur exécutif des opérations d'ENI, Alessandro Politi, a salué "les efforts du Conseil de direction de la Compagnie nationale de pétrole qui ont finalement abouti à un redémarrage de la production", selon un communiqué de la NOC.

M. Politi a ajouté que "la Compagnie nationale de pétole a non seulement réussi à restaurer la production, mais a également réussi à faire face et à combattre la pandémie de Coronavirus qui a frappé le monde, en particulier les pays européens, et nous avons suivi, ces derniers mois, les efforts exceptionnels déployés par la Compagnie et ses sociétés en appliquant toutes les normes internationales avec une grande efficacité pour limiter la propagation de ce dangereux virus sur leurs sites".

Il a souligné qu'ENI a également, de son côté, "envoyé beaucoup d'aide et de soutien à toutes les zones adjacentes à ses opérations dans diverses parties de la Libye", notant que "la société continuera à se coordonner avec le département de développement durable de la société pour poursuivre sa coopération dans cet aspect".

Il a poursuivi : "Nous sommes bien conscients de l'ampleur des responsabilités qui incombent au Conseil de direction de la Compagnie nationale de pétrole", soulignant qu"'ENI cherche toujours à consolider les relations avec la Compagnie et la considère comme un partenaire stratégique solide, et nous attendons également avec impatience d'autres réalisations à l'avenir".

Ont pris part à la rencontre, côté Compagnie nationale de pétrole, les membres du conseil de direction, Aboul Gacem Changuir et Al-Ammari Mohamed, le directeur général des finances, Balaid Salem, le directeur général du service juridique, Khalafallah Ibrahim, le directeur de la maintenance et des projets, Najmi Karim, le directeur du marketing du pétrole brut, Naima Sawan, et du côté d'ENI, le directeur exécutif pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Antonio Banza, le directeur exécutif adjoint pour le développement, Prosco Buido, et le directeur général d'Eni Afrique du Nord, Abdelmomen Al-Arefi.

