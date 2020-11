Cyril Ramaphosa souligne la nécessité d'une solution en Libye sans ingérences étrangères

04 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 4 novembre (Infosplusgabon) - Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine (UA) a souligné "la nécessité de donner aux Libyens l'opportunité de parvenir à une solution libyenne à la crise actuelle qui mettra le pays en sécurité sans aucune ingérence extérieure", lors du Forum du dialogue politique prévu le 9 novembre en Tunisie.

M. Ramaphosa a critiqué, au cours d'une entretien téléphonique, mardi soir, avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, "l'ingérence étrangère dans les affaires libyennes et les affaires du continent africain en général, qui a contribué à alimenter les conflits et déclencher des guerres par procuration", a indiqué un communiqué publié par le Bureau des médias du Conseil présidentiel en Libye.

Les deux présidents ont discuté des résultats souhaités des réunions de la Commission de dialogue politique qui se tiendront à Tunis le 9 novembre, a précisé la même source

Au cours de la conversation téléphonique, le président du conseil présidentiel a expliqué : "les efforts déployés pour assurer la sécurité et la stabilité en Libye à travers les pistes de solutions adoptées par la Conférence de Berlin", a indiqué le communiqué qui ajoute, dans ce contexte, que le président de l'Afrique du Sud et de l'Union africaine a réaffirmé "le soutien de son pays et de l'Union africaine aux choix du peuple libyen".

Il s'est félicité "de l'accord de cessez-le-feu qui a ouvert la voie aux négociations de paix".

L'accord de cessez-le-feu permanent signé par les délégations d'officiers supérieurs de l'armée régulière à raison de cinq représentants le Gouvernement d'union nationale et cinq pour l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, le 23 octobre à Genève, sous les auspices des Nations Unies, stipule le retrait des forces et groupes armés des lignes de front et le départ des mercenaires et combattants étrangers dans un délai de trois mois.

