Arrivée à Ghadamès des délégations de la Commission militaire libyenne 5+5 pour un nouveau round de pourparlers

03 Novembre 2020

Tripoli, Libye, 3 novembre (Infosplusgabon) - Les délégations composés les officiers supérieurs représentant l'armée libyenne du gouvernement d'union nationale et des forces de l'armée nationale libyenne (LNA) participant à la Commission militaire conjointe 5+5 sont arrivées à Ghadamès, Oasis au sud-ouest de la Libye, où doit se tenir ce lundi le cinquième cycle des pourparlers destinés au suivi et à la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu signé sous les auspices des Nations unies.

La représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU et cheffe de la Mission d'Appui des Nations unies (MANUL), Stephanie Williams est arrivé également, à Ghadamès pour prendre part à ce nouveau round consacré à la discussion sur la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu, notamment par la création de sous-comités, ainsi que sur un mécanisme de suivi et de vérification.

A noter que Mme Willams a affirmé que la réunion de Ghadamès sera intensive et discutera des détails de l'accord de cessez-le-feu conclu le 23 octobre à Genève, tels que les sous-comités et les mécanismes de suivi de la mise en œuvre de l'accord.

Elle a indiqué que "les principales parties en Libye ont manifesté une grande volonté de travailler ensemble et de mettre en œuvre les termes de l'accord", soulignant que la mission se tiendra aux côtés des Libyens pour mettre en œuvre les termes de l'accord.

la responsable onusienne a noté, en même temps, que "certains détails, comme la réforme du secteur de la sécurité, nécessitent du temps et ne s'arrêteront pas du jour au lendemain".

L'accord de cessez-le-feu permanent signé par les délégations d'officiers supérieurs de l'armée régulière à raison de cinq représentant le gouvernement d'union nationale et cinq de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar à Genève, sous les auspices des Nations unies, stipule le retrait des forces et groupes armés des lignes de fronts et le départ des mercenaires et combattants étrangers dans un délai de trois mois.

L'ouverture des routes terrestres entre les villes libyennes, la reprise du transport aérien, le rejet du discours de la haine et de l'incitation à la violence dans le médias, la promotion du rôle des dignitaires et chefs de tribus dans la réconciliation nationale et la reprise du flux de la production pétrolière et son augmentation, ont figuré dans l'accord de cessez-le-feu permanent qui a été largement salué aussi bien à l'intérieur de la Libye que par les pays de la communauté internationale.

Cette nouvelle rencontre traduit la volonté des deux camps de parachever la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu avant la tenue du Forum du dialogue politique inter-libyen prévu à partir du 9 novembre en Tunisie.

