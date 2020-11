Etats-Unis: Le chef de l'ONU condamne le ciblage des journalistes

03 Novembre 2020

New York, États-Unis, 3 novembre (Infosplusgabon) - Lorsque les journalistes sont pris pour cible, "les sociétés dans leur ensemble en paient le prix", a déclaré, ce lundi, le chef de l'ONU, à l'occasion de la Journée internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes.

"Si nous ne protégeons pas les journalistes, notre capacité à rester informés et à prendre des décisions fondées sur des preuves est gravement entravée", a déclaré le secrétaire général, Antonio Guterres, dans son message publié pour la journée.

Et lorsqu'ils ne peuvent pas faire leur travail en toute sécurité, "nous perdons un moyen de défense important contre la pandémie de désinformation et de désinformation qui s'est propagée en ligne", a-t-il ajouté.

Il y a eu au moins 21 attaques contre des journalistes couvrant les manifestations au cours du premier semestre 2020, ce qui équivaut au nombre d'attaques de ce type pour l'ensemble de l'année 2017, a déclaré M. Guterres.

Alors que la pandémie COVID-19 a mis en évidence de nouveaux dangers pour les journalistes et les travailleurs des médias, le chef de l'ONU a réitéré son appel pour une "presse libre qui peut jouer son rôle essentiel dans la paix, la justice, le développement durable et les droits de l'homme".

L'information et l'analyse fondées sur les faits dépendent de la protection et de la sécurité des journalistes qui font des reportages indépendants, enracinés dans le principe fondamental : "un journalisme sans peur ni faveur", a-t-il déclaré.

Dans son message, Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a affirmé que grâce à des reportages précis, les journalistes "mettent la vérité en lumière".

Cependant, elle a noté que pour un trop grand nombre de personnes, "dire la vérité a un prix".

Alors que les journalistes sont dans "une position unique et irrésistible" pour "dire la vérité au pouvoir", la directrice de l'UNESCO a observé que les deux "ne sont pas toujours d'accord".

Entre 2010 et 2019, près de 900 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur métier, selon Mme Azoulay - plus de 150 au cours des deux dernières années seulement.

Bien que beaucoup aient perdu la vie en couvrant des conflits, beaucoup plus sont tués pour avoir enquêté sur des questions telles que la corruption, les trafics, les méfaits politiques, les violations des droits de l'homme et les questions environnementales.

Et la mort n'est pas le seul risque auquel les journalistes sont confrontés.

"Les attaques contre la presse peuvent prendre la forme de menaces, d'enlèvements, d'arrestations, d'emprisonnements ou de harcèlement en ligne et hors ligne, les femmes étant particulièrement visées", a précisé le patron de l'UNESCO.

Même si le nombre de journalistes tués en 2019 est le plus bas depuis une décennie, le responsable de l'ONU a souligné que les attaques de grande envergure se poursuivent "à un rythme alarmant".

Elle a fait remarquer que dans sept cas sur huit, les auteurs de ces crimes restent impunis, et a affirmé : "Nous pouvons et devons faire plus".

"Les journalistes sont essentiels pour préserver le droit fondamental à la liberté d'expression, garanti par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme", a-t-elle expliqué. "Lorsque les journalistes sont attaqués en toute impunité, il y a une défaillance des systèmes de sécurité et de justice pour tous".

Selon une déclaration des Nations unies, l'UNESCO commémore cette journée chaque année, le 2 novembre, afin de sensibiliser et de mettre en lumière certains des risques spécifiques auxquels les journalistes sont confrontés dans leur quête de la vérité.

L'UNESCO a également marqué cette journée en publiant la brochure "Protéger les journalistes, protéger la vérité".

Elle a notamment révélé que la plupart des journalistes ont été tués dans des pays où il n'y a pas de conflit armé.

Et si l'impunité des crimes contre les journalistes continue de prévaloir, en 2020, 13 % des cas dans le monde ont été signalés comme résolus, contre 12 % en 2019 et 11 % en 2018.

Les résultats ont également montré qu'en 2019, la région de l'Amérique latine et des Caraïbes représentait 40 % de tous les meurtres enregistrés dans le monde, suivie par la région de l'Asie et du Pacifique, avec 26 %.

"Les États ont l'obligation de protéger les journalistes", et les juges et les procureurs doivent promouvoir "des procédures pénales rapides et efficaces" afin de garantir que les auteurs de crimes contre eux soient tenus responsables, a déclaré Mme Azoulay.

© Copyright Infosplusgabon