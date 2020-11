La ministre française de la Défense en visite au Mali

03 Novembre 2020

Bamako, Mali, 3 novembre (Infosplusgabon) - La ministre française des Armées, Mme Florence Parly, sera reçue ce lundi dans l'après-midi par son homologue malien, le colonel Sadio Camara, dans le cadre de la coopération militaire entre le Mali et la France, a-t-on appris auprès du ministère malien de la Défense et des Anciens combattants, qui précise que Mme Florence Parly est venue réaffirmer le soutien de son pays aux autorités de la Transition dans la lutte contre le terrorisme au Mali et au Sahel.

On rappelle que depuis 2013, la France a déclenché l’opération Serval quand le Nord-Mali avait été occupé par des rebelles touaregs indépendantistes, appuyés par des djihadistes de tous horizons.

Depuis près de six ans, la force Barkane qui a pris la place de Serval, forte de plus de 5000 hommes, assure la continuité des opérations anti-terroristes au Mali et au Sahel.

En dépit de la présence de cette force et de celles du G5-Sahel et des forces armées maliennes, le Nord, le Centre et une partie du Sud du pays demeurent la cible de fréquentes attaques terroristes meurtrières visant les militaires et des populations civiles.

Face à cette situation, le Dialogue national inclusif (DNI) regroupant toutes les forces vives de la nation, tenu en fin décembre 2019 à Bamako, a recommandé aux autorités de négocier avec les terroristes locaux pour certainement diminuer le nombre de victimes civiles et militaires.

Les nouvelles autorités du pays sont dans cette logique.

Le Premier ministre, Moctar Ouane, l’a fait savoir au partenaire français lors de la visite au Mali, le 26 octobre dernier, du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

La dernière visite de Mme Florence Parly au Mali remonte à novembre 2019, au cours de laquelle, elle avait renouvelé la détermination de la France à poursuivre son combat contre le terrorisme aux côtés des Forces armées maliennes.

Elle avait, dans la foulée, annoncé le déploiement d’une unité de forces spéciales européennes afin d’accompagner les forces armées maliennes sur le terrain dès 2020.

Cette force créée, appelée "Takuba", opère déjà en compagnie des troupes françaises, maliennes, nigériennes et burkinabé pour traquer les terroristes dans la zone des trois frontières (Mali-Burkina Faso-Niger).

FIN/INFOSPLUSGABON/BOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon