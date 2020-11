Rentrée scolaire sous hautes mesures sanitaires ce lundi au Togo à cause de la Covid-19

02 Novembre 2020

Lomé, Togo, 2 novembre (Infosplusgabon) - Les élèves de la maternelle, du primaire, du collège et du lycée au Togo, ont repris les cours ce lundi sur toute l’étendue du territoire, sous hautes mesures sanitaires, à cause de la Covid-19, a-t-on constaté à Lomé.

Au total, deux millions six cent mille (2 600 000) écoliers et apprenants du préscolaire, du primaire, du secondaire général et technique et de la formation professionnelle ont retrouvé les chemins de l’école, bavettes protégeant la bouche et le nez.

Le port de masque de protection et le respect de la distanciation sociale, ont fait l’objet de débats avant cette rentrée entre les autorités gouvernementales et scolaires.

Le ministre des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat, le Professeur Dodzi Komla Kokoroko, à la veille de cette rentrée, est sans état d’âmes sur les règles sanitaires, surtout en ce temps où les cas de la Covid-19 augmentent dans le pays.

"j’invite dès lors les parents d’élèves, les collectivités locales, les encadreurs, les chefs d’établissements scolaires et de centres de formation technique et professionnelle ainsi que les élèves et apprenants à la collaboration et au respect des mesures de sécurité sanitaire dans l’enceinte et en dehors des écoles et centres d’apprentissage afin de préserver la santé de la communauté", a-t-il déclaré.

Ainsi, les masques font partie des fournitures scolaires cette année, vendus à 50F CFA l’unité, pour les élèves, au lieu de 165F, selon une décision gouvernementale

Il appelle par ailleurs, dans un message, parents, enseignants et cadres du système éducatif, à œuvrer pour la réussite de cette année scolaire, malgré le contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus.

Le ministre a exhorté ces différents acteurs à relever le défi de la réussite car, a-t-il souligné, "le principal challenge sera de renforcer les approches de formation centrées sur l’alternance entre l’école et l’entreprise pour être sûr de donner les meilleurs outils d’insertion professionnelle à nos apprenants élèves et apprenants", ainsi "l’amélioration de l’offre scolaire, l’accélération de la professionnalisation des filières de formation et le renforcement des ressources humaines…".

En mars dernier, rappelle-t-on, le Togo a fermé les écoles pour cause de la pandémie du coronavirus. Elles n’ont été rouvertes qu’en juin pour des élèves en classes d’examens.

Le Togo, à la date de dimanche 1er novembre, compte 2357 cas confirmés de contamination à la pandémie du coronavirus, 1676 patients guéris, 624 cas patients sous traitement et 57 décès, selon les sources officielles.

FIN/INFOSPLUSGABON/OOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon