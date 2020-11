Une délégation de patrons français attendue mardi en Afrique du sud

02 Novembre 2020

Paris, France, 2 novembre (Infosplusgabon) - Une délégation comprenant plusieurs chefs d’entreprises français du Mouvement des entreprises de France (MEDEF-international) se rendra mardi en Afrique pour une visite de 72 heures dans la perspective de maintenir le dialogue avec le secteur privé sud-africain, a-t-on appris dans la capitale française.

« Dans la perspective d’une visite officielle en Afrique du Sud du Président Emmanuel Macron d’ici quelques mois (décembre 2020 ou premier trimestre 2021), cette visite permettra d’entretenir le dialogue avec les autorités et le secteur privé sud-africains et de positionner l’offre française », a déclaré l’organisation patronale française à l’attention de ses adhérents.

La mission, qui s’adresse aux entreprises françaises investissant déjà en Afrique du Sud, souhaitant fortement s’y développer ou s’y implanter à moyen terme, prévoit au cours de son séjour des audiences avec des membres du gouvernement sud-africain, le Department of Trade and Industry (DTI) et les équipes en charge de l’investissement auprès du PR Ramaphosa et des rencontres avec des autorités publiques telles que la Mairie de Johannesburg.

Les patrons français auront également des séquences avec les organisations secteur privé telles que Business Leadership South Africa (BLSA) et Business Unity South Africa (BUSA), une rencontre avec l’écosystème bancaire en Afrique du Sud, des réunions avec la communauté d’affaires française ainsi que d’autres entretiens selon composition sectorielle de la délégation.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a indiqué le Medef-International, a présenté ces derniers jours le South African Economic Reconstruction and Recovery Plan, un plan de relance économique basé sur le développement des infrastructures, l’extension des capacités de production énergétique, la création d’emploi et la croissance industrielle pour soutenir la croissance économique sud-africaine qui devrait plonger de 8% en 2020 sous l’effet de la crise du Covid-19.

La relation économique entre Paris et Pretoria, ont indiqué des sources françaises, est fondée sur un partenariat relativement équilibré avec des exportations françaises en Afrique du Sud qui se sont élevées à 1,6 milliard d’euros en 2018 et les exportations sud-africaines en France à 1,4 milliard d’euros à la même période pour un excédent commercial de près de 200 millions d’euros en faveur de la France.

L’Afrique du Sud, partenaire de premier rang de la France, abrite plus de 370 entreprises françaises, dont 29 sociétés du CAC40, représentant 37 000 emplois et un chiffre d’affaires évalué à 8,5 Mds € couvrant la quasi-totalité des secteurs industriels et de services.

