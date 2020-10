La majorité présidentielle en Guinée félicite Alpha Condé pour sa réélection

31 Octobre 2020

Conakry, Guinée, 31 octobre (Infosplusgabon) - Dans une déclaration publiée vendredi, la majorité présidentielle en Guinée se félicite et se réjouit du « bon déroulement » de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier, et assure prendre acte des résultats provisoires, avant de féliciter son candidat, Alpha Condé, réélu avec 59,49 pc.

Ce scrutin historique, qui consacre l’élection du premier président de la 4è République, poursuit la note, a été ouvert, transparent, inclusif et a connu « une participation record » des électeurs.

«Cette victoire de la démocratie qui fait la fierté de la nation guinéenne est l’œuvre de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral et demeure à l’actif du peuple souverain de Guinée, toujours au rendez-vous de l’histoire et de son destin », estime la déclaration.

La majorité présidentielle « regrette vivement et condamne sans réserve et sans ambages» les violences qui ont suivi le vote et ayant causé des dégâts matériels importants et entrainé des pertes en vies humaines.

Elle se félicite de l’ouverture des enquêtes pour situer les responsabilités dans ces événements douloureux et exhorte les autorités compétentes à ne ménager aucun effort pour retrouver et poursuivre les auteurs, commanditaires et complices de ces « actes criminels ».

En attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la majorité présidentielle félicite le président Alpha Condé pour avoir conduit le pays dans un climat de sécurité et de sérénité à cette consultation majeure de la vie démocratique nationale.

En revanche, dix des douze candidats ayant pris part au scrutin ont, au cours d’une conférence de presse, tenue vendredi, rejeté les résultats provisoires publiés samedi dernier par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avant d’exclure un des leurs, Laye Souleymane, leader du Parti de la liberté et du progrès (PLP), qui avait félicité le président Condé pour sa réélection.

Le collectif des candidats malheureux a condamné les violences post électorales et déploré « l’usage des armes létales » par les forces de défense et de sécurité lors des opérations de maintien d’ordre, avant d’inviter le gouvernement à identifier les auteurs des crimes.

La police judiciaire, couverte par l’armée, a avoué avoir fait des perquisitions dans plusieurs domiciles des quartiers de la haute banlieue de Conakry où ses agents ont retrouvé des kalachnikovs, des fusils de calibre 12, des armes blanches, entre autres, présentées à la télévision avec leur détenteurs.

On rappelle que le gouvernement a procédé, jeudi, à la remise aux familles, des corps des 10 policiers et gendarmes qui ont été tués par les manifestants quelque heures après les échauffourées qui ont éclaté à l’annonce du candidat Mamadou Cellou Dalien Diallo, leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), qui s’était autoproclamé président élu au premier tour avant la fin des opérations de centralisation des votes.

FIN/INFOSPLUSGABON/VVC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon