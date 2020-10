Entrée en production d'un nouveau champ pétrolier dans l'Ouest de la Libye

31 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 31 octobre (Infosplusgabon) - La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé l'entrée en production du champ pétrolier "Sinaon MN 100", dans la ville de Nalou, située dans l'Ouest-libyen.

"L'inauguration de ce champ, que nous ouvrons aujourd'hui qui coïncide avec le 59ème anniversaire du début de la production et de l'exportation du pétrole libyen, contient un stock économique de pétrole et de gaz réparti sur un groupe de structures qui ont été découvertes depuis 1980, lorsque les forages ont commencé la même année et se sont poursuivis jusqu'en 1987, portant le total à 48 puits, dont 21 d’entre eux ont été évalués comme des puits producteurs ", a déclaré vendredi le président du Conseil de direction de la NOC, Mustapha Sanalla, cité par un communiqué.

"C'est la société Golfe arabe de pétrole, basée à Benghazi, qui gère ce champ situé dans l'extrême-ouest de la Libye, preuve que la Libye est une seule unité et une seule institution", a-t-il ajouté, notant que "la société Golfe arabe de pétrole, une filière de la Compagnie nationale pétrolière, a réalisé plusieurs études dans le but de développer ce champ à travers deux étapes".

Il a expliqué que "la première étape a consisté à placer le champ en production précoce dans le but de mener des tests à long terme pour évaluer les réservoirs et collecter les informations techniques requises, en plus de produire 10.000 barils par jour", ajoutant que "la deuxième étape comprend le développement complet du champ pour produire toutes ses formulations et travailler pour augmenter la moyenne de production et atteindre sa capacité maximale qui équivaut à environ 50.000 barils de pétrole et de gaz et condensat associés, avec l'installation d'équipements de surface permanents".

L'ouverture de ce nouveau champ de pétrole intervient après que la NOC a annoncé la levée du statut de force majeure sur le champ pétrolifère d'El Fil et la fin complète du blocus dans tous les champs et ports libyens, qui a débuté en janvier dernier.

La production pétrolière libyenne qui s'établit à 680.000 barils par jour doit remonter jusqu'à 1 million de barils par jour dans les prochaines semaines, selon les prévisions de la NOC.

