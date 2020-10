L'UE exhorte à associer les femmes libyennes au processus politique dans le pays

31 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 31 octobre (Infosplusgabon) - La Mission de l'Union européenne en Libye et les ambassadeurs des États membres de l'Union accrédités en dans le pays ont souligné "la nécessité de donner l'opportunité aux femmes d'occuper une position optimale en tant que élément pacificateur", appelant à "la participation des femmes en tant qu'actrices dans le processus politique et non pas en la considérant en tant que victime".

Dans un communiqué publié, vendredi soir, à l’occasion du vingtième anniversaire de l’adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 1325 "sur les femmes, la paix et la sécurité" le 31 octobre 2000, la Mission de l’Union européenne a exprimé le soutien de l’UE aux "efforts de la Mission d’appui des Nations unies en Libye visant à inclure les femmes dans le Forum de dialogue politique libyen".

Cependant, le communiqué, déplore que "les femmes demeurent largement exclues de la scène politique et de la participation active aux négociations de paix, et toujours victimes de la violence sexiste qui les empêche d’exercer pleinement leurs droits".

"Les femmes en Libye sont touchées de manière disproportionnée par le conflit, car elles sont vulnérables au ciblage, aux menaces, aux enlèvements, aux abus sexuels et au meurtre", a précisé le communiqué, qui ajoute qu'"environ 200.000 filles et femmes ont été déplacées, et près de 18.000 femmes et filles sont enregistrées comme réfugiées et demandeurs d'asile, alors que des milliers de femmes migrantes sont toujours menacées d'agression".

On rappelle que la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a annoncé le lancement d'une plateforme de dialogue libyen interactive, dans le but de communiquer et d'interagir avec le plus grand nombre possible de Libyens et de Libyennes de diverses régions de Libye et de l'étranger, directement, tout au long de la période du Forum de dialogue politique libyen.

Lundi dernier, des dizaines de personnalités libyennes ont entamé un dialogue politique par vidéoconférence, sous la supervision des Nations unies, quelques jours après la signature d'un cessez-le-feu permanent et avant le Forum du dialogue politique prévu le 9 novembre en Tunisie.

