Quatre pays européens exhortent les parties libyennes à respecter et mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu

31 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 31 octobre (Infosplusgabon) - Les gouvernements de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni ont appelé les parties libyennes à respecter leurs engagements et à mettre pleinement en œuvre l'accord de cessez-le-feu permanent conclu dernièrement à Genève.

Dans un communiqué conjoint publié, vendredi, les gouvernements de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni se sont "félicités vivement des résultats du quatrième cycle de pourparlers de la Commission militaire conjoint libyenne 5 + 5 sous la médiation des Nations Unies, de la conclusion des parties libyennes à un cessez-le-feu permanent et de l'annonce par la Mission d'appui des Nations Unies en Libye du lancement du Forum de dialogue politique libyen, qui a tenu sa première vidéoconférence le 26 octobre".

Ces quatre pays européens ont réitéré leur appel "aux parties libyennes à respecter leurs engagements et à mettre pleinement en œuvre l'accord".

"La porte est maintenant ouverte pour franchir la prochaine étape du dialogue libyen à travers le Forum de dialogue politique libyen à Tunis, qui commence le 9 novembre, au cours duquel les Libyens eux-mêmes s'accorderont sur l'avenir des institutions étatiques et dans un souci de stabilité, de sécurité et de prospérité", ont ajouté les gouvernements des pays précités dans le document.

Les gouvernements de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni ont indiqué "partager et soutenir pleinement l'objectif du Forum de dialogue politique libyen de parvenir à un consensus sur un nouveau cadre de gouvernance unifié et des arrangements conduisant à la tenue d'élections locales dans les plus brefs délais dans un effort pour restaurer la souveraineté de la Libye et la légitimité des institutions libyennes".

Les quatre pays ont souligné qu'à ce stade vital, "ils soutiendront ce que la Mission d'appui des Nations Unies en Libye aura décidé en vue d'assurer une transition ordonnée vers le cadre institutionnel à l'avenir, et que chacun travaille avec un sens de responsabilité à la recherche de résultats positifs pour le Forum de dialogue politique libyen, qui reste la seule option possible pour surmonter la crise libyenne".

