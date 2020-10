Le Dr Magufuli est réélu à une écrasante majorité à la présidence de la Tanzanie

31 Octobre 2020

Dar es Salam, Tanzanie, 31 octobre (Infosplusgabon) - Le président tanzanien, Dr John Pombe Magufuli, a obtenu une victoire écrasante lors de sa réélection, lui conférant un second et dernier mandat de cinq ans à la suite des élections générales du 28 octobre 2020.

En annonçant les résultats définitifs vendredi soir, le président de la Commission électorale nationale (NEC), le juge Semistocles Kaijage, a déclaré que le Dr Magufuli (61 ans) du parti au pouvoir, le CCM, avait remporté la majorité des voix lors de l'élection.

Selon le décompte final de l'autorité électorale, Magufuli a recueilli 12.516.252 voix sur les 15.910.950 votes exprimés tandis que Tundu Lissu, le plus grand adversaire de Magufli et chef du plus grand parti d'opposition, le CHADEMA, s'est contenté de 1.933.271 voix.

Le juge Kaijage remettra un certificat de victoire au président élu dans la capitale politique, Dodoma, dimanche.

Le colistier du Dr Magufuli, Samia Suluhu Hassan, devient automatiquement vice-présidente. Samia, qui est originaire de Zanzibar, a également été vice-présidente de la Tanzanie sous la direction du Dr Magufuli à partir de 2015.

Le CCM au pouvoir a remporté un total de 256 sièges parlementaires sur 264, les partis d'opposition ne se contentant que de huit sièges. L'élection a vu l'opposition perdre des sièges dans les fiefs traditionnels des régions du Kilimandjaro, d'Arusha et de Mbeya, ainsi que sur l'île de Pemba.

Le Dr Magufuli, ancien ministre du Travail et titulaire d'un doctorat en chimie, avait été élu pour son premier mandat de cinq ans en 2015, succédant à Jakaya Kikwete.

Alors que le principal candidat de l'opposition à la présidence a déclaré que son parti n'accepterait pas le résultat, affirmant que l'élection était entachée d'irrégularités généralisées, les analystes et certains observateurs ont salué l'élection du 28 octobre 2020 comme étant largement libre et équitable.

"Ce qui s'est passé mercredi n'était pas une élection, et nous ne le reconnaissons donc pas. Nous n'acceptons pas les résultats", a déclaré, jeudi Lissu aux journalistes à sa résidence de Dar es Salam.

Selon la constitution tanzanienne, les résultats de l'élection présidentielle déclarés par la commission électorale ne peuvent être contestés devant les tribunaux.

Le Dr Magufuli, qui a conduit la Tanzanie vers un statut de pays à revenu moyen avec cinq ans d'avance sur le calendrier, a eu la mainmise sur ses adversaires, principalement en raison de sa position contre la corruption.

Dans sa lutte contre la corruption, le gouvernement de Magufuli a créé un tribunal spécial contre la corruption et a licencié un grand nombre de fonctionnaires malhonnêtes.

Parmi ses réalisations au cours de ses cinq premières années, on peut citer le rétablissement de la discipline dans la fonction publique et le contrôle des dépenses publiques.

Le gouvernement CCM a également réussi à contrôler et à protéger les ressources naturelles du pays, y compris les minéraux. C'est au cours des cinq premières années que le gouvernement de Magufuli a promulgué trois lois sur les minéraux et a procédé à un certain nombre de réformes dans l'industrie extractive.

Le Dr Magufuli a également réussi à accroître la capacité du gouvernement à rapprocher les services sociaux de la population, notamment en offrant une éducation gratuite, en améliorant les installations sanitaires et en mettant en œuvre des projets d'approvisionnement en eau et en électricité dans tout le pays.

Il a également investi dans des méga-projets d'infrastructures tels que la relance de la compagnie nationale Air Tanzania, la construction de chemins de fer à écartement standard et des projets d'électricité qui, selon lui, ont mis en place les bases d'une économie forte.

Toutefois, ses détracteurs ont accusé son administration de supprimer la liberté d'expression et la liberté politique, ce que le gouvernement n'a cessé de nier.

