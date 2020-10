Afrique du Sud : Zuma est condamné à payer d’énormes frais de justice

31 Octobre 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 31 octobre (Infosplusgabon) - Les déboires judiciaires de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma continuent de s'accumuler car, la Cour suprême a rejeté vendredi son autorisation d’interjeter appel d’une décision d’une autre cour, qui avait déclaré qu’il était téméraire en exigeant une révision du rapport de Thuli Madonsela protecteur du citoyen de l’époque sur l’état de capture de l’Etat en 2016.

M. Zuma cherchait à interjeter appel d'une ordonnance de la Haute Cour de Gauteng qui lui avait ordonné de payer les frais d'une demande de révision rejetée et d'annulation de la décision de Madonsela selon laquelle il devait nommer une commission pour mener une enquête sur les allégations de corruption le concernant en tant que chef d'État ainsi que de hauts fonctionnaires du gouvernement.

Le juge Anthony Schippers a déclaré que la tentative de Zuma de réexaminer le bien-fondé de la révision "constitue un abus de procédure".

La décision signifie que Zuma doit maintenant payer tous les frais de justice liés à l'appel, qui devraient s'élever à des millions de dollars.

La Cour constitutionnelle avait rejeté en août l'appel de Zuma contre une décision de la Haute Cour qui avait diffamé le héros de la libération, Derek Hanekom, en l’accusant d'être un "agent ennemi connu".

Comme la PANA l'avait déjà signalé, M. Hannekom, qui a été ministre du gouvernement de Zuma, avait poursuivi son ancien patron en justice et réclamé 38.000 dollars américains en guise de dommages et intérêts, affirmant que les accusations portées sur le compte Twitter officiel de Zuma avaient causé "un préjudice et un dommage immenses" à sa réputation.

M. Zuma a été confronté à d'énormes problèmes judiciaires avant, pendant et après sa présidence. Il a été accusé de viol en 2005, mais fut acquitté. Il a mené une longue bataille juridique sur des allégations de racket et de corruption et devrait être jugé l'année prochaine.

