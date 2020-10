Une liaison ferroviaire avec la RD Congo parmi les priorités du nouveau gouvernement burundais

30 Octobre 2020

Bujumbura, Burundi, 30 octobre (Infosplusgabon) - Le plan d’action gouvernemental 2020-2021 prévoit, entre autres priorités, la construction d’un chemin de fer reliant le Burundi à la République démocratique du Congo pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux plus proches voisins des Grands lacs africains, a-t-on appris vendredi, de source officielle.

Le plan gouvernemental a eu l'approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès jeudi avec à la barre, le nouveau Premier ministre burundais, Commissaire de police général, Alain Guillaume Bunyoni.

Un autre projet de chemin de fer plus avancé a été négocié avec la Tanzanie et devrait permettre au Burundi d’écouler ses minerais, notamment celui du Nickel, sur les marchés extérieurs.

Un autre projet prévoit la construction d’un chemin de fer des Grands Lacs, reliant le Burundi, la Zambie, la RD Congo, l’Ouganda et le Rwanda.

Pour le moment, le Burundi transporte plus de 90% des personnes et des biens par voie routière, selon les données officielles.

Concernant les autres modes de transport, le pays souffre d'un enclavement, à des milliers de kilomètres des premières côtes océaniques.

La distance entre le Burundi et l’Océan indien est estimée à 1.100 km à vol d’oiseau, tandis que celle avec l’Atlantique va jusqu’à 1.900 km et à plus de 4.400 km en direction de la Méditerranée.

Cet enclavement a un coût logistique important à l'importation et à l'exportation des marchandises, s'accorde-t-on à dire dans les milieux d'affaires burundais.

Le lac Tanganyika fait office de principal débouché du Burundi sur les eaux internationales. Ce cours d’eau sert de lien direct entre le port de Bujumbura et ceux de Mombasa (Kenya), Kigoma et Dar-es-Salam (Tanzanie), Mpulungu (Zambie) et Kalémie (RD Congo).

Le transport aérien, quant à lui, fait piètre figure, en raison notamment de la faible modernisation des infrastructures et des équipements aéroportuaires du Burundi.

Le pays dispose d’un seul aéroport aux normes internationales, basé à Bujumbura, la capitale économique du Burundi.

Le document de la « Vision Burundi 2025 » donne une nouvelle orientation en matière de transports. Dans cette vision, le pays peut jouer un rôle de plaque tournante de la sous-région, à condition que soient mis en oeuvre les projets de construction du chemin de fer des Grands Lacs, le développement des ports et des aéroports internationaux et secondaires des pays du bassin du lac Tanganyika.

