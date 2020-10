Heiko Maas demande à Fayez al-Sarraj de demeurer à ses fonctions tout au long des pourparlers inter-libyens

30 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 30 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a appelé le président du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj "au nom de la chancelière allemande, à rester en fonction et à exercer ses pouvoirs tout au long de la période de pourparlers entre les parties libyennes", ajoutant que "du point de vue de l'Allemagne, cela est important pour assurer la continuité de la direction du gouvernement libyen pendant cette période".

Cette demande a été exprimée vendredi, lors d'un entretien téléphonique entre le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, M. al-Sarraj, et M. Maas, a indiqué un communiqué du Bureau des médias du Conseil présidentiel qui a précisé que "la conversation a porté sur les propos de al-Sarraj qui avait annoncé le 16 septembre, sa volonté de confier ses fonctions à une nouvelle autorité".

A cet égard, le président du Conseil présidentiel a précisé son point de vue, estimant que "le départ de toutes les personnalités actuelles de la scène aidera à trouver une sortie de crise", ajoutant qu'"il avait reçu de nombreuses demandes et invitations du Haut Conseil de l'État, du Parlement à Tripoli, de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye, des institutions de la société civile et des dirigeants de pays amis, l'appelant à continuer à s'acquitter de ses fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau Conseil présidentiel soit choisi, pour éviter tout vide politique".

Dans ce contexte, M. al-Sarraj a remercié "tout le monde pour cette confiance et a déclaré que tout ce à quoi il aspirait était que la Libye surmonte cette épreuve et atteigne la sécurité", appelant "la Commission de dialogue chargé de former le nouveau pouvoir exécutif à assumer sa responsabilité historique, loin des intérêts personnels ou régionaux et à accélérer la formation de cette autorité, ainsi que de mettre l’intérêt de la nation au-dessus de toute autre considération".

La conversation téléphonique a passé en revue les répercussions de la propagation de la pandémie de COVID-19 dans les deux pays et les mesures de prévention et de précaution prises pour prévenir la propagation du virus et l'importance de la coordination pour faire face aux risques.

L'entretien a porté aussi sur les derniers développements en Libye, vu que le président du Conseil présidentiel a exprimé "ses remerciements et sa gratitude pour les efforts de la chancelière allemande, Angela Merkel, et du gouvernement allemand pour résoudre la crise libyenne et son rôle efficace dans la réalisation de progrès tangibles dans cette direction".

La conversation a porté également sur les résultats des réunions de la Commission militaire conjointe 5 + 5 dans le cadre du volet militaro-sécuritaire adopté par la Conférence de Berlin, qui a réussi à parvenir à un accord pour un cessez-le-feu permanent, a indiqué le communiqué qui précise que dans ce contexte, le président du conseil présidentiel a réitéré la nécessité de la mise en œuvre des dispositions de cet accord pour garantir que les villes et les sites vitaux libyens ne soient exposés à aucune menace à l'avenir.

Les pistes politiques et économiques et les résultats escomptés des réunions qui se tiendront au cours du mois de novembre ont également été discutés, a ajouté la même source qui précise que les deux parties ont convenu de l'importance des réunions sur la piste politique menant aux élections présidentielle et législatives dès que possible.

Les deux parties ont exprimé leur inquiétude quant à l'ingérence de puissances étrangères cherchant à partager des zones d'influence en Libye, assurant qu'une solution sera possible d'une manière qui préserve l'unité et la souveraineté de la Libye si l'ingérence étrangère cesse.

