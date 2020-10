L’UE injecte plus de 13 milliards francs CFA pour la protection des migrants les plus vulnérables au Sahel

30 Octobre 2020

Niamey, Niger, 30 octobre (Infosplusgabon) - Le ministre nigérien de l’Intérieur et de la Sécurité, Alkache Alhada, a lancé, jeudi, à Niamey, un Projet d’appui à la protection des migrants les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest sur financement du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne.

D’un coût de 13 milliards 119 millions de francs CFA, le projet sera exécuté dans 12 pays du Sahel et du Lac Tchad par un consortium de trois ONGs que sont la Croix-Rouge espagnole comme chef de file, Caritas-Suisse et Save The Children.

En procédant au lancement du projet, le ministre nigérien de l'Intérieur a indiqué que le phénomène migratoire, de par son ampleur et les enjeux socio-économiques, politiques et culturels qui le sous-tendent, constitue une préoccupation majeure à l'échelle planétaire.

Il a noté que le Niger apparait "comme un carrefour et une zone de transit importante dans un système complexe".

En termes de flux entrant dans la ville d’Agadez (Nord), on a enregistré pas moins de 100.000 migrants en 2015 contre environ 10.000 seulement en 2018.

Plus de 2 milliards 262 millions de francs CFA seront injectés au Niger et cette action sera exécutée en complémentarité avec d'autres actions régionales et nationales, a indiqué pour sa part le chargé d'affaire de l'Union européenne au Niger, Olai Voionma.

"La précarité économique, le faible niveau de formation et le manque d’opportunités d’emploi, ainsi que les facteurs d’instabilité et d’insécurité sont les principales raisons qui amènent les personnes à quitter leurs lieux de résidence pour migrer en direction des côtes atlantiques et méditerranéennes", a précisé Olai Voionmaa

Pour sa part, le président de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Bandiaré, a rappelé que ces dernières décennies, "les mouvements migratoires dans le monde ont pris des proportions jamais atteintes jusqu’ici".

Des études réalisées par des organisations internationales estiment à plusieurs millions le nombre de personnes vivant actuellement loin de chez elles, parmi lesquelles, des réfugiés ou des personnes déplacées par la guerre.

