Le gouvernement mauritanien condamne l'attentat terroriste de l'église Notre-Dame de Nice

30 Octobre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 30 octobre (Infosplusgabon) - Dans une déclaration publiée vendredi, le gouvernement mauritanien condamne comme "un acte barbare" l’attaque terroriste perpétrée jeudi contre l’église Notre-Dame de Nice, une ville du Sud de la France.

"La République Islamique de Mauritanie a appris avec une grande tristesse, la nouvelle de l’attaque terroriste contre les fidèles de l’église Notre-Dame de Nice, le jour ou la nation islamique commémore la naissance du Prophète Mohamed (PSL), qui a apporté au monde le sens de la miséricorde et les principes de la tolérances, et qui a œuvré à l’instauration de la paix et la fraternité entre les êtres humains, insistant sur le respect et l’honneur de l’homme, son auto-préservation, ainsi que le rejet du meurtre, de la violence et de la sédition", lit-on dans la déclaration.

La Mauritanie affirme également "condamner l’offense aux religions et aux croyances, quelles qu’elles soient, rejette toute agression contre des innocents au nom de la religion, dénonce toutes les formes de terrorisme et d’incitation à la haine et au racisme".

Elle a réitéré "son adhésion totale aux relations amicales et à la coopération avec la France, toujours fondées sur le principe d’amitié et de respect mutuel.

L'attentat perpétré au couteau par un ressortissant tunisien a fait trois morts.

