Le Gabon fait partie des 25 pays africains les plus attractifs pour les investissements

30 Octobre 2020

Libreville, Gabon, 30 octobre (Infosplusgabon) - Le Gabon occupe le 24e rang en terme d’attractivité en matière d’investissement, souligne l’ édition 2020 du cabinet Deloitte et l’Africa CEO Forum a livré son classement des pays africains les plus attractifs en matière d’investissement, rapporte Financial Afrik.

L’étude place la Côte d’Ivoire en première position. Les chefs d’entreprises interrogés affirment qu’elle “reste le pays africain le plus attractif pour les investissements”, comme en 2019.

Suivent, en ordre décroissant, le Kenya (2e), le Ghana (3e), le Sénégal (4e) et le Rwanda (5e), l’Ethiopie (6e), le Nigeria (7e), le Maroc (8e), la RD Congo et l’Afrique du Sud (10e). C’est à la question “Quels pays africains vous semblent les plus attractifs pour investir à l’heure actuelle ?”, que les chefs d’entreprise africains ont répondu, déterminant ainsi l’Index d’attractivité des investissements en Afrique établi par le cabinet Deloitte et l’Africa CEO Forum. (Source Financial Afrik).





FIN/INFOSPLUSGABON/OOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon