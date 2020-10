La France décapitée

30 Octobre 2020

Par Marc Le Stahler

Libreville, Gabon, 30 octobre (Infosplusgabon) - L’odieux assassinat de Samuel Paty aura un peu réveillé les consciences en montrant l’horreur absolue des excès commis au nom d’une religion intolérante et obscurantiste.

On sent bien que nos compatriotes s’éveillent doucement à la lumière et à la raison, mais combien faudra-t-il encore d’attentats et de sang versé pour que cette guerre sur notre sol soit enfin prise au sérieux par nos dirigeants ? Combien de fils et de filles de France devront être encore sacrifiés pour qu’une véritable stratégie de riposte et de combat soit mise en place afin de faire cesser l’hécatombe et revenir la paix ?

Peu à peu, la parole se libère, et on ose enfin nommer (du bout des lèvres) le coupable.

L’« islamisme radical » a remplacé le « terrorisme islamique ». Bon, encore un petit effort, Messieurs, et vous allez finir par « bien nommer les choses », condition nécessaire pour éradiquer le mal qui nous tue.

Par faiblesse ou par calcul, nos dirigeants, depuis des décennies, ont ouvert les vannes de l’immigration de peuplement, laissant entrer en France les représentants d’une culture radicalement opposée à la nôtre. A tel point que, rédigeant le traité constitutionnel européen avorté, Giscard avait refusé d’y mentionner les "racines chrétiennes de l’Europe", dans le noir dessein de permettre d'y accueillir un jour la Turquie et ses 80 millions de musulmans. On perçoit clairement aujourd’hui la stratégie de conquête et de reconstitution de l'empire ottoman du sultan Erdogan qui apporte - on est en train de le vivre - son soutien objectif à la subversion intérieure d’un pays pourtant son allié dans l'OTAN.

On voit que fonctionne toujours, pour certains idéologues islamo-gauchistes, la stratégie bien connue « agression / réaction / victimisation ». Les élus de La France Insoumise et leur chef, au prix de douloureuses contorsions dialectiques, se sont sentis obligés de réagir eux aussi contre cet odieux assassinat, mais en déplorant finalement plus la dégradation de leur audience et de leur image que la mort tragique de Samuel Paty. On a encore trop entendu cette fois-ci, la musique doucereuse du « pas d’amalgame » et les insupportables appels à la « non-stigmatisation », tactiques vicieuses éculées d'occultation qui ont justement contribué à conduire la France où elle en est aujourd'hui.

En vérité, le chef de l’Etat élu par les Français manque cruellement d’expérience, de courage et sans doute aussi d’intelligence des situations, pour assumer les défis mortels que nous traversons.

Nous n’avons plus le droit de nous tromper la prochaine fois.

En 2022, ou peut-être avant...

