Football: Ahmad Ahmad candidat à un second mandat à la tête de la CAF

29 Octobre 2020

Le Malgache Ahmad Ahmad a mis fin, mercredi, au (faux) suspense qui entourait son avenir à la tête de la Confédération africaine de football (CAF).

« J’ai décidé de me représenter » à un deuxième et dernier mandat, le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc), a-t-il annoncé sur Twitter.

Elu président de la CAF, en mars 2017, après avoir battu le Camerounais Issa Hayatou en poste depuis 1988, M. Ahmad a estimé à Jeune Afrique avoir « le soutien de 46 fédérations sur les 54 affiliées »; et que ses challengers annoncés (les Tunisiens Wadie el Jory et Tarek Bouchamaoui, le Marocain Fouzi Lekjaa, le Nigérian Amaju Pinnick et l’Egyptien Hani Abo Rida n’auront aucune chance face à lui.

« J’avais dit que si l’on me sollicitait pour un deuxième mandat, je le ferais. Mais après, je laisserai la place à quelqu’un d’autre », a-t-il révélé.

M. Ahmad selon qui « la CAF a beaucoup changé depuis 4 ans », s’est dit fier du travail accompli même si, « on a essayé, parfois, de détruire ce que j’ai fait ».

S’il est réélu pour un second et donc dernier mandat, le Malgache promet de mettre l’accent sur « la formation ». Lui qui a à son actif le changement de format de la CAN (disputée à 24 et non plus à 16) et la création d’une ligue féminine des champions entre autres nouveautés, a aussi promis de « lutter contre la fraude liée à l’âge qui est un frein au développement du football africain ».

