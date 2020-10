Le Nigeria entame la révision de sa stratégie nationale de cyber-sécurité

29 Octobre 2020

Abuja, Nigeria, 29 octobre (Infosplusgabon) - Le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria (National Security Adviser, NSA), le général de division à la retraite, Babagana Monguno, a déclaré mercredi que les manifestants de #EndSARS ont utilisé les réseaux sociaux pour diffuser des contenus subversifs et aggraver les tensions et les pillages dans le pays.

M. Monguno s'est exprimé lors de l'atelier multipartite pour la validation du projet de stratégie nationale de cyber-sécurité 2020″ à Abuja, et a déclaré que le gouvernement fédéral dévoilera bientôt la politique et la stratégie nationale de cyber-sécurité (National Cyber security Policy and Strategy, NCPS) 2020 pour contrôler les menaces numériques et renforcer la sécurité nationale et la croissance économique.

Il a ajouté : "Nous assistons à l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des contenus subversifs afin d'inciter à la violence et à l'exacerbation des tensions, provoquant des troubles et déclenchant des pillages et des destructions à grande échelle à travers tout le pays".

Il a ajouté que le gouvernement a été proactif pour développer des politiques qui permettront de contrôler les menaces liées à l'utilisation du cyberespace.

M. Monguno, qui était représenté par le secrétaire permanent des services spéciaux du Bureau du secrétaire du gouvernement de la Fédération (Office of the Secretary to the Government of the Federation, OSGF), Aliyu Ganda Mohammed, a déclaré que le comité multipartite a été inauguré le 10 septembre 2020, pour examiner la SNPC 2014.

Il a noté que l'examen doit renforcer la cyber-politique existante, comme il est stipulé qu'elle doit être révisée tous les cinq ans.

Selon lui, "il n'y a pas à redire que le cyberespace est devenu un moteur pour le renforcement de la sécurité nationale du Nigeria, la transformation économique et le développement national".

Il a cependant déclaré que la sophistication du cyberespace s'accompagne de défis inhérents. "Les menaces posées par les cyber-terroristes et l'utilisation d'Internet ont entraîné la diffusion dans les réseaux sociaux de discours haineux et de messages séditieux. Il est presque impossible de surestimer les défis".

S'exprimant, le président du comité de révision de la SNPC 2014, M. Abdul-Hakeem Ajijola, a déclaré que si le cyberespace n'est pas réglementé comme l'ont montré récemment les fausses nouvelles, cela pourrait entraîner des troubles civils.

"Le projet de document actuel est le fruit des efforts de plusieurs parties prenantes, qui ont pris en compte une approche globale de la société tout en mettant la technologie au service du bien-être du Nigeria et des Nigérians".

Il a déclaré que l'atelier de validation doit évaluer l'ensemble du processus pour le peaufiner. "Je vous assure de notre engagement et de notre détermination à mettre en place une politique applicable au Nigéria".

Le président de la commission sénatoriale sur les TIC et la cybercriminalité, Hassan Ibrahim Hadejia, a déclaré que pour la première fois depuis longtemps, le Nigéria prenait la question de la cyber criminalité très au sérieux.

Il a appelé à une collaboration entre les agences gouvernementales et le secteur privé pour le processus de changement.

Le ministre des Communications et de l'Economie numérique, Isa Ali Pantami, qui était représenté par le directeur général de la National Information Technology Development Agency (NITDA), Inuwa Abdullahi, a déclaré que jamais auparavant la cybersécurité n'était devenue plus critique qu'aujourd'hui et que cela était dû à la convergence entre la vie hors ligne et la vie en ligne.

"Toute personne qui utilise un dispositif quelconque qui se connecte à Internet doit comprendre et se protéger et doit se joindre à la campagne de cybersécurité".

Il a déclaré que les agences du ministère s'appuient sur cette campagne pour protéger les gens. "Nous pouvons collaborer pour le faire ensemble", a-t-il exhorté les participants.

