Mauritanie : Plaidoyer d'un opposant pour l'officialisation des langues nationales

Nouakchott, Mauritanie, 28 octobre (Infosplusgabon) - Samba Thiam, leader des Forces Progressistes pour le Changement (FPC-mouvance nationaliste noire), livre un plaidoyer en faveur de l’officialisation de l’introduction des langues nationales, Pulaar, Sooninké et Wolof dans le système éducatif à travers un document publié mercredi.

L’officialisation de ces langues nationales «répond à la raison et à des impératifs de plusieurs ordres».

Ce plaidoyer part d’un principe suivant lequel «nous ne pouvons pas dénier à une personne le droit d’apprendre et de parler sa langue, si nous admettons que tous les hommes sont porteurs d’une dignité qui ne peut être aliénée, toutes les langues ont droit au respect de leur dignité » en référence à une citation d’Amin Maalouf.

Par ailleurs, «l’officialisation des langues nationales obéit à un souci d’équité et de justice sociale. Elle corrige l’inégalité structurelle persistante de notre système éducatif, pour restaurer l’égalité des chances à l’école et l’opportunité pour chaque enfant de s’enraciner et de s’épanouir dans sa propre culture, outil irremplaçable pour toute production scientifique effective, socle de création», a poursuivi le leader des FPC.

Cette démarche comporte également une dimension « d’ordre didactique et psychopédagogique. Les spécialistes de l’apprentissage admettent que la compréhension et la maîtrise de la langue maternelle est capitale dans le processus cognitif : cela signifie que l’apprenant (l’enfant) progresse plus vite dans l’apprentissage, parce qu’il réfléchit et communique dans sa langue maternelle, par images visuelles, interposées, des symboles et l’appropriation des concepts, en raison de l’élimination de la barrière linguistique ».

Elle répond également «à un impératif politique ou de cohésion nationale et sociale », a ajouté M. Thiam.

