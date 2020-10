Légère baisse des prix des céréales au Niger

28 Octobre 2020

Niamey, Niger, 28 octobre (Infosplusgabon) - Les prix des céréales sur les marchés nigériens continuent cette semaine d’enregistrer des baisses allant de 2 à 3 pc, en raison de la mise sur les marchés des nouvelles récoltes, indique le bulletin d’information du Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA).

Cette semaine, le prix moyen du sac de mil d’environ 100 Kg baisse de 3 pc par rapport à son niveau de la semaine précédente, du fait de la continuité de la mise sur le marché de la céréale en cette période de récolte.

Le prix moyen national du sac de cette céréale s’établit actuellement à 20.434 FCFA contre 20.993 FCFA précédemment. Par rapport, à la même période de 2019 et à la moyenne des cinq dernières années (2015-2019), le prix moyen est à des niveaux plus élevés de 18 pc et 13 pc, respectivement.

Au niveau national, le prix le plus bas est relevé à Diffa (14.400 FCFA) et le prix le plus élevé est enregistré à Ouallam (27.500 FCFA). A Niamey, le prix moyen du sac de 100 Kg de cette céréale augmente légèrement de 1 pc, comparativement à son niveau de la semaine antérieure.

Le prix moyen national du sac de 100 kg du sorgho se situe actuellement à 20.833 FCFA contre 21.153 FCFA la semaine passée.

Par rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne quinquennale, le prix moyen du sorgho affiche des augmentations de 26 pc et 16 pc, respectivement.

Au plan national, le marché de Tounfafi pratique le prix du sac le plus bas (13.636 FCFA) et celui de Zinder enregistre le prix le plus élevé (29.000 FCFA).

Sur les marchés suivis de la capitale, le prix moyen du sac de 100 Kg de cette céréale baisse légèrement de 3 pc, en variation hebdomadaire.

Cette semaine, le prix moyen du sac de maïs d’environ 100 Kg reste sans changement par rapport à son niveau de la semaine précédente, du fait de l’équilibre entre les niveaux de l’offre et de la demande de la céréale, sur les marchés.

Il s’établit à 21.151 FCFA contre 21.134 FCFA au cours de la période précédente. Par rapport à l’année passée (2019) à la même période, le prix du sac de 100 kg est en hausse de 20 pc. Comparé à la moyenne quinquennale (2015/2019), ce prix moyen présente une hausse de 13 pc.

Au niveau national, les prix du sac de 100 kg ont fluctué dans une fourchette allant de 16.000 FCFA sur le marché de Diffa à 30.000 FCFA sur ceux d’Agadez et de Karofane.

Sur les marchés de la Communauté urbaine de Niamey, le prix moyen du sac de maïs augmente de 6 pc, comparativement à son niveau de la semaine passée.

Par rapport à son niveau de la semaine précédente, le prix moyen du sac de 50 Kg de riz importé reste stable en raison de la régularité de son offre sur les marchés face à une demande relativement constante.

Le prix moyen national du sac de 50Kg de cette céréale s’établit actuellement à 22.267 FCFA contre 22.240 FCFA précédemment. Comparé à la même période de l’année passée et à la moyenne quinquennale, le prix moyen du riz importé affiche une hausse de 8 pc et 9 pc respectivement.

Au niveau national, les prix du sac de 50 Kg oscillent entre 18.000 FCFA sur le marché de Téra et 25.000 FCFA sur ceux de Gabi, Tanout, Bandé et Gothèye.

A Niamey, le prix moyen du sac de 50 Kg de riz importé reste constant comparé à son niveau de la semaine précédente.

