Les Etats-Unis approuvent l'augmentation de l'aide humanitaire au Soudan

26 Octobre 2020

Khartoum, Soudan, 26 octobre (Infosplusgabon) - L'administration américaine a annoncé un nouveau package d'aide humanitaire au Soudan, s'élevant à 81 millions de dollars US, ce qui porte l'aide globale pour l'année fiscale en cours à 436 millions de dollars US.

Le département d'Etat a déclaré dans un communiqué reçu dimanche, que ce nouveau financement comprend 64 millions de dollars octroyés par le Bureau d'aide humanitaire de l'Agence américaine pour le développement international et 17 millions de dollars US fournis par le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d'Etat.

La réponse humanitaire des Etats-Unis est destinée aux personnes vulnérables, notamment celles qui ont été touchées par les récentes inondations, les réfugiés et les personnes déplacées par le conflit au Darfour, au Soudan du Sud et ailleurs dans la région, ainsi que la réponse humanitaire à la COVID-19.

Le communiqué explique que le Soudan continue à faire face à un certain nombre de défis humanitaires, notamment des déplacements importants de populations causés par la violence intercommunautaire, qui ont mis en danger les civils et entraîné une détérioration des conditions humanitaires.

Les effets persistants du conflit, les chocs économiques et les risques environnementaux récurrents, tels que la sécheresse et les pires inondations depuis plus d'un siècle, ont fait que plus de neuf millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, indique le communiqué.

« Nous continuerons à promouvoir un accès humanitaire sans entrave dans tout le pays pour les organisations humanitaires, y compris un accès sans restriction aux personnes vulnérables sans exiger l'intervention ou la permission de l'armée ou des services de renseignement", note le communiqué, tout en ajoutant qu'avec ce financement, les Etats-Unis continueront à fournir une assistance aux personnes touchées par la crise au Soudan.

Le communiqué explique que cette aide permettra de fournir une protection essentielle, des abris, des soins de santé essentiels, une aide alimentaire d'urgence, l'éducation et des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux communautés d'accueil vulnérables.

La pandémie COVID-19 a exacerbé cette crise humanitaire prolongée. Pour répondre à ces besoins accrus, les Etats-Unis ont fourni plus de 33 millions de dollars US d'aide humanitaire pour la réponse à la COVID-19 au Soudan afin de renforcer le soutien aux personnes touchées par la crise et aux communautés d'accueil.

« Les Etats-Unis continueront à soutenir les habitants de la région dans le cadre de leurs efforts pour construire un avenir meilleur et plus prometteur, en s'éloignant des conflits du passé", souligne le communiqué.

