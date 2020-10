Lancement lundi d'un rapport sur l’état du climat en Afrique

26 Octobre 2020

Cotonou, Bénin, 26 octobre (Infosplusgabon) - La Commission économique pour l’Afrique (CEA) va lancer lundi, le premier rapport sur le climat en Afrique, apprend-on ce dimanche de sources proches de ladite institution.

Intitulé : « État du climat en Afrique 2019 », ce rapport pluri-institutions est réalisé sous la houlette de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), de grandes organisations internationales et continentales. Il présente un aperçu des tendances climatiques, des phénomènes extrêmes et des risques et impacts associés dans les principaux secteurs sensibles au climat.

Le rapport met en lumière les enseignements à tirer pour lutter contre le changement climatique en Afrique et recense des moyens de remédier aux graves lacunes et difficultés recensées.

Le lancement du rapport réunira des organisations scientifiques, des responsables politiques et des décideurs, des partenaires pour le développement et des spécialistes afin de débattre de l'urgence d'une action climatique en Afrique et de l'état actuel des capacités y afférentes.

« C'est au plan régional et local que les répercussions du changement climatique sont ressenties et que les risques correspondants sont perçus. Pour prendre des mesures efficaces en matière d'adaptation au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes et d'atténuation de leurs effets, les gouvernements et les particuliers doivent avoir accès à des connaissances scientifiques régulièrement mises à jour et fondées sur des données fiables », indique –t-on.

