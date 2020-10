L'ONU se dit prête à aider le Soudan à se redresser sur le plan économique

26 Octobre 2020

Khartoum, Soudan, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé samedi l'espoir que la normalisation des relations entre le Soudan et Israël contribuera à apporter la prospérité économique, la paix et la sécurité aux peuples des deux nations et de la région de la Corne de l'Afrique.

Dans un communiqué, Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, a déclaré que le chef de l'ONU avait pris note de l'annonce par les gouvernements des Etats-Unis, d'Israël et du Soudan d'un accord de normalisation des relations entre la République du Soudan et Israël.

"Le Secrétaire général espère que cet accord permettra d'approfondir la coopération, de renforcer les relations économiques et commerciales et de créer de nouvelles opportunités pour faire progresser la paix et la prospérité économique dans l'ensemble des régions de la Corne de l'Afrique et du Moyen-Orient", a indiqué le communiqué.

« Les Nations unies restent pleinement engagées à soutenir les efforts de la République du Soudan pour assurer le redressement socio-économique, la stabilité et la prospérité de tous les habitants du Soudan et de la région au sens large ».

