Le président du Parlement libyen exprime son soutien à l'accord de cessez-le-feu en Libye

Tripoli, Libye, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le président de la Chambre des représentants en Libye (Parlement), Aguila Salah, a salué les "grands efforts consentis par le Maroc pour soutenir une solution politique en Libye", exprimant, par ailleurs, "son soutien au cessez-le-feu permanent signé à Genève dans le cadre de la Commission militaire conjointe 5+5, qui servira la paix et une solution dans le pays".

Dans un point de presse conjoint, samedi soir à Rabat au Maroc avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, M. Saleh a ajouté que le Maroc a fourni aux Libyens, depuis les réunions de Skhirat, toutes les opportunités disponibles pour trouver des solutions, saluant "l'intérêt du royaume et sa poursuite de la voie de la solution politique ayant abouti à un consensus qui a gagné la satisfaction de tous les Libyens sur l'entente des postes de souveraineté connue sous le nom d'article 15 de l'accord de Skhirat, puis en les répartissant entre les trois régions historiques à la satisfaction des Libyens".

On rappelle que le président du Parlement libyen a eu, après son arrivée à Rabat où il a entamé samedi une visite, un entretien avec le ministre marocain des Affaire étrangères, Nasser Bourita, avec lequel il évoqué les mécanismes et les dispositions de réconciliation nationale en Libye, ainsi que la possibilité de rapprocher les points de vue entre la Chambre des représentants et la Haut conseil de l'État, qui sont les "organes légitimes" du pays.

Le président de la Chambre des représentants a exprimé, lors de la conférence de presse, "l'aspiration des Libyens à tenir d'autres réunions, avec le soutien du Maroc, pour faire pression pour la solution politique libyenne et le succès de ses différentes étapes", notant que les Libyens étaient encouragés" par les résultats du dialogue politique, alors que le trafic aérien commençait à relier Tripoli avec les villes de l'est de la Libye et des routes ouvriront dans les prochains jours et le prix du dinar libyen a rebondi grâce aux récents développements positifs.

Lors de la conférence de presse, M. Bourita a annoncé son soutien à l'accord de cessez-le-feu signé vendredi à Genève par les parties libyennes, le considérant comme une "évolution très positive".

Il a ajouté que le Royaume du Maroc félicite les parties libyennes pour la signature du cessez-le-feu, ce qui est une "très bonne nouvelle", ainsi que les Nations unies pour ce "nouveau gain" appelant "chacun à respecter ses exigences car il crée l'atmosphère pour avancer vers une solution politique".

M. Bourita a noté qu'"il existe une corrélation entre ce qui se passe sur le terrain et les progrès enregistrés dans les discussions politiques en cours".

Le chef de la diplomatie marocaine a ajouté qu'"il existe une dynamique positive à tous les niveaux, que ce soit au niveau du dialogue politique ou au niveau de la mise en œuvre de l'article 15 ou au niveau du cessez-le-feu, ce qui est très encourageant", expliquant que "le dialogue inter-libyen que la ville de Bouznika a abrité a constitué un développement qualitatif tel qu'il s'est déroulé sans aucune présence extérieure ni ingérence. Les Libyens ont contrôlé la composition des délégations, l'ordre du jour, les règles du dialogue, ses résultats et ses modalités".

