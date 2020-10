Le Fonds humanitaire pour la Somalie alloue 9,26 millions de dollars US à la réponse aux inondations

22 Octobre 2020

Mogadiscio, Somalie, 22 octobre (Infosplusgabon) - Le Fonds humanitaire pour la Somalie (SHF) a débloqué 9,26 millions de dollars US pour renforcer l'aide prioritaire destinée à sauver la vie de près de 300.000 personnes touchées par les inondations en Somalie.

Ces fonds essentiels, qui font partie de l'allocation de réserve 2020 du SHF, soutiendront les partenaires non gouvernementaux nationaux et internationaux opérant dans les régions de Banadir, Hiraan, Lower Juba, Middle Shabelle et Lower Shabelle par le biais d'interventions intégrées et spécifiques à chaque groupe.

"Le financement du SHF permettra aux organisations humanitaires d'intensifier et de maintenir une assistance vitale aux communautés les plus vulnérables qui sont victimes des inondations dans les zones les plus touchées du pays", a déclaré M. Adam Abdelmoula, coordinateur humanitaire pour la Somalie. "Comme la saison du Deyr se poursuit, un financement continu des donateurs sera nécessaire pour stimuler les opérations humanitaires et soutenir la reprise dans toute la Somalie".

Un total de 8,18 millions de dollars sera affecté à des interventions prioritaires visant à fournir une aide alimentaire, des articles non alimentaires et des abris d'urgence, à soutenir les installations sanitaires, les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH).

En outre, les fonds du SHF appuieront les services de protection essentiels, en mettant l'accent sur la protection des enfants et la violence basée sur le genre. Ils soutiendront également le cluster logistique pour assurer la livraison en temps voulu des biens et du personnel humanitaires essentiels dans les zones difficiles à atteindre et mal desservies.

Environ 1,08 million de dollars US serviront à soutenir des activités intégrées de santé et de nutrition ainsi que des activités intégrées d'éducation, de protection de l'enfance et de WASH.

"Déjà, en raison des chocs climatiques persistants, de l'infestation de criquets et de la pandémie COVID-19, les communautés vulnérables sont confrontées à une grave pénurie de nourriture et d'eau et risquent de contracter des maladies transmissibles mortelles telles que le choléra et la diarrhée aqueuse aiguë (DAA)", a déclaré M. Abdelmoula. "Avec des ressources et un financement limités, les agences humanitaires en Somalie sont débordées et ont besoin d'un soutien urgent pour apporter une réponse rapide et délibérée".

Le Fonds spécial pour la Somalie, financé par l'Allemagne, l'Australie, le Canada, le Danemark, l'Irlande, la République de Corée, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse et la Fondation des Nations unies, a alloué à ce jour 40,2 millions de dollars à la Somalie.

La saison des pluies 2020 a commencé avec des pluies modérées à très abondantes dans le Puntland et les régions centrales de Hiraan, Bakool, Galgaduud, Mudug, Nugaal et les zones méridionales de la région de Sool.

Les communautés vivant dans les zones riveraines des fleuves Juba et Shabelle sont très exposées aux inondations. Comme les fortes pluies devraient se poursuivre en novembre et décembre, il est vital de renforcer les moyens de subsistance, d'améliorer et de soutenir les services de santé et les installations WASH afin de prévenir une nouvelle détérioration de la sécurité alimentaire et une aggravation de la crise de santé publique.

