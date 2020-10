Une vingtaine de civils tués dans une attaque dans le Sahel burkinabè

22 Octobre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 22 octobre (Infosplusgabon) - Une vingtaine de civils ont été tués, mercredi, dans une attaque perpétrée par des individus armés contre trois villages de la province du Séno, dans le Sahel burkinabè, a appris, jeudi, de source officielle.

Le mercredi 14 octobre 2020, des groupes armés terroristes ont attaqué des populations civiles dans les villages de Demniol, Bombofa et Péteguersé, commune de Gorgadji, province du Séno, région du Sahel, a indiqué, dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement Remis Dandjinou.

"Le bilan provisoire de ces attaques perpétrées dans les marchés et villages fait état d'une vingtaine de victimes, de blessés et des personnes portées disparues", a-t-il ajouté.

Le gouvernement condamne ces "attaques lâches et barbares “contre des paisibles populations civiles et informe que les forces de défense et de sécurité déployées sur les sites des attaques procèdent à des opérations de ratissage.

Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et invite les populations à se conformer aux consignes de sécurité et à collaborer pleinement avec les forces de défense et de sécurité.

