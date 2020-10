Déplacement ce jeudi du ministre français des Affaires étrangère à Alger

21 Octobre 2020

Paris, France, 21 octobre (Infosplusgabon) – Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, se rend, ce jeudi, pour une visite de 48 heures en Algérie où il abordera avec ses différents interlocuteurs les questions régionales, et en particulier la situation en Libye et au Sahel, a-t-on appris de source officielle dans la capitale française.

Le chef de la diplomatie française sera reçu par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et son homologue, Sabri Boukadoum, avec lesquels il s’entretiendra, outre de la situation en Libye et au Sahel, de toutes les dimensions de la relation bilatérale et de la coopération entre la France et l’Algérie, a indiqué, jeudi, le Quai d’Orsay.

« Le ministre rappellera notre attachement à ce que l’ensemble des États de la région, notamment l’Algérie, soient parties prenantes des efforts internationaux de sortie de crise en Libye, et puissent contribuer à la dynamique positive engagée à Montreux sous l’égide des Nations Unies », a souligné la direction de la communication du ministère français des Affaires étrangères.

Jean-Yves Le Drian, a ajouté la même source, soulignera aussi la volonté de la France d’accompagner la transition au Mali, et l’attachement de son pays à la mise en œuvre de l’accord d’Alger.

