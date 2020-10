Coronavirus : Le président Barrow annonce la réouverture des hôtels, des bars, des restaurants, des piscines et des salles de sport

19 Octobre 2020

Banjul, Gambie, 19 octobre (Infosplusgabon) - Le président Adama Barrow a annoncé, mercredi, la réouverture de lieux publics tels que les hôtels, motels, lodges, bars, restaurants, clubs vidéo, musées, piscines publiques et gymnases dans tout le pays à compter du jeudi 15 octobre 2020.

Une déclaration lue en son nom par le porte-parole du gouvernement, Ebrima Sankareh, a insisté sur le fait que tous les propriétaires des différentes entreprises doivent s'assurer que tout employé qui présente un symptôme de coronavirus (COVID-19) ou qui est entré en contact étroit avec une personne infectée soit excusé de travailler.

M. Sankareh a déclaré : "Les employés doivent se laver les mains à l'eau et au savon avant, pendant et après la préparation des aliments ou après avoir touché à des déchets ; les matériaux utilisés par une personne doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés par une autre personne ; les employés doivent utiliser des gants lorsqu'ils servent des aliments ou manipulent des déchets ; du matériel d'hygiène pour le nettoyage des mains doit être disponible à tout moment à l'entrée pour les employés et les clients ; le nombre maximum de personnes autorisées dans les locaux est limité à deux tiers du nombre habituel, et les propriétaires et gérants de restaurants doivent veiller à ce que les ustensiles et les couverts soient désinfectés et chauffés après chaque utilisation".

Le porte-parole du gouvernement a déclaré que la police avait été habilitée à inspecter les locaux sans préavis et à tout moment.

"Les personnes trouvées dans des locaux lors d'une inspection ne doivent pas gêner un officier de police dans l'exercice de ses fonctions", a indiqué M. Sankareh.

"Une personne qui enfreint une disposition de cette ordonnance de santé publique (réouverture et réglementation des écoles et des lieux publics), 2020, commet une infraction et est passible, sur condamnation, d'une amende de deux mille dalasi (D2000) environ (40 $) ou d'une peine d'emprisonnement de trois mois, ou des deux", a-t-il ajouté.

FIN/INFOSPLUSGABON/TRF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon