Le Bénin se dote d’une plateforme des offres de services dans le secteur de la santé

19 Octobre 2020

Cotonou, Bénin, 19 octobre (Infosplusgabon) - Le Bénin s’est doté récemment d’une plateforme numérique des offres de services en matière de santé, pour répondre aux besoins en emploi dans le domaine, apprend-on ce dimanche de sources proches du ministère de la Santé.

Dénommée ''Emploi Santé'', cette plateforme se veut un outil important permettant aux jeunes en fin de formation d’avoir accès à l’information sur les offres de services ainsi que la main d’œuvre disponibles dans le domaine de la santé.

Il vise à cerner les compétences en quête d’emploi dans le domaine de la santé et permet également d’évaluer ces compétences et de réaliser leur cartographie au regard des besoins qui existent et des milieux à desservir.

Avec la plateforme « Emploi Santé », le diplômé en santé, où qu’il se trouve, a l’information en temps réel et peut se positionner pour saisir les opportunités d’emploi qui s’offrent à lui, précise-t-on.

