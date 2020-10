L’Afrique invitée à moderniser ses systèmes statistiques

19 Octobre 2020

Cotonou, Bénin, 19 octobre (Infosplusgabon) - La présidente de la République d’Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewde, invite l’Afrique à moderniser ses systèmes statistiques pour mieux faire face à la COVID-19.

A l’ouverture de la septième réunion de la Commission de statistique pour l’Afrique (StatCom7), Mme Sahle-Work Zewde a invité l’Afrique, à transformer et moderniser d’urgence ses systèmes statistiques nationaux, en particulier à la lumière de la pandémie continue du nouveau coronavirus.

« La transformation des systèmes statistiques nationaux en Afrique est plus importante que jamais alors que nous luttons contre la pandémie et que nous cherchons à bâtir des systèmes plus solides et meilleurs », a –t-elle déclaré, indiquant que « l’accès à la technologie par les systèmes statistiques nationaux doit être promu dans tous les pays africains en vue d’accélérer la production et l’utilisation des données et des statistiques en tant que bien public ».

Elle poursuit que les gouvernements africains devront jouer un rôle important en allouant des budgets suffisants et durables aux bureaux nationaux de statistique afin de leur permettre de fournir des données de qualité.

« Nous invitons nos partenaires de développement à soutenir les efforts des gouvernements dans la modernisation des Bureaux nationaux de statistique, ce qui inclut la numérisation », a-t-elle indiqué.

les Bureaux nationaux de statistique du continent devront fournir des données de qualité appropriées pour soutenir les initiatives continentales telles que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), l’Agenda 2063 de l’Union africaine et le Programme mondial de développement durable à l’horizon 2030 pour une planification éclairée et efficace, a-t-elle souligné.

« les systèmes statistiques nationaux sont devenus plus une nécessité au cours de la pandémie en raison du rôle qu’ils jouent dans la fourniture de données, de services statistiques et d’informations essentiels pour comprendre les effets et la portée de la pandémie », a-t-elle soutenu.

« …Les producteurs de statistiques officielles doivent transformer et moderniser leurs activités afin de répondre adéquatement à ces demandes de données », ajoute-t-elle.

Le thème de StatCom7 est : « Développer des solutions régionales pour renforcer la résilience des systèmes statistiques nationaux africains afin de répondre au besoin de données pendant la Décennie d’action dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ». La réunion est soutenue par la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

