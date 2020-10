Nigeria: Le gouvernement nigérian met en garde contre l'anarchie dans les manifestations du mouvement #EndSARS en cours

Abuja, Nigeria, 19 octobre (Infosplusgabon) - Le gouvernement fédéral du Nigeria a averti qu'il ne permettra pas que le pays soit plongé dans l'anarchie suite aux violences qui ont suivi les manifestations de #EndSARS.

Si les organisateurs des protestations pouvaient avoir de bonnes intentions, il était évident qu'ils ne contrôlaient plus l'initiative, a déclaré samedi le ministre de l'Information et de la Culture Alhaji Lai Mohammed.

Il a fait cette remarque dans le programme d'information de la Nigeria Television Authority (NTA), notamment dans le dossier du Weekend intitulé,(Manifestation de la#EndSARS: la voie à suivre).

Le dignitaire a déclaré que la tentative d'assassinat du gouverneur de l'état Osun, Adegboyega Oyetola, samedi dernier, alors qu'il s'adressait aux manifestants, confirmait clairement que des voyous et des personnes ayant des intentions cachées avaient détourné les manifestations.

Selon le ministre, "la protestation pacifique fait partie intégrante de la démocratie et c'est pourquoi le gouvernement fédéral a traité les manifestants de manière très civilisée au cours des 11 derniers jours. Mais, si vous regardez ce qui est arrivé au gouverneur de l'État d'Osun, cela va complètement au-delà de la protestation pacifique contre les excès et les abus de pouvoir de la police. "Il n'y a pas d'endroit au monde où un gouvernement va plier les bras et laisser le pays sombrer dans l'anarchie. Nous n'avons plus affaire à #EndSARS mais à une situation explosive qui peut mener à l'anarchie si le gouvernement ne prend pas des mesures très fermes pour protéger la vie et les moyens de subsistance d'innocents Nigérians".

Le ministre a ajouté que les manifestations étaient plus que pacifiques car des vies ont été perdues et des Nigérians innocents, y compris des travailleurs et des étudiants, vivent des expériences pénibles.

Il a déclaré que les manifestants ont bloqué les routes et que les travailleurs ont eu du mal à se rendre à leurs bureaux et à rentrer chez eux alors que de nombreux Nigérians sont bloqués sur les routes.

M. Mohammed a déclaré que les Nigérians devraient considérer les manifestations comme un écran de fumée mis en place pour saper l'administration et déstabiliser le pays, car toutes les demandes des manifestants ont été satisfaites par le gouvernement.

Il a rappelé que les manifestants avaient présenté cinq demandes, dont celle de libérer immédiatement tous les manifestants arrêtés et de rendre justice aux victimes du SRAS décédées, y compris en indemnisant correctement leurs familles.

Le ministre a déclaré que les manifestants ont également demandé qu'il y ait un comité indépendant pour superviser les enquêtes et les poursuites de tout membre du SRAS reconnu coupable d'exécutions extrajudiciaires.

Ils ont demandé que tout le personnel du SRAS dissous soit soumis à une évaluation psychologique et médicale ainsi qu'à un recyclage avant d'être redéployé dans d'autres services de la police.

En répondant à leurs demandes, le ministre a déclaré que le 11 octobre, l'inspecteur général de la police (IGP) a dissous le SRAS dans les 36 États du Commandement de la police et le FCT.

Il a ajouté que le 12 octobre, le président Muhammadu Buhari s'est adressé à la nation, déclarant que la dissolution du SRAS était une première étape dans la réforme globale de la police.

M. Mohammed a déclaré que le 13 octobre, l'IGP a ordonné à tout le personnel décédé du SRAS de se présenter au quartier général de la Force à Abuja pour un débriefing ainsi que des examens psychologiques et mentaux.

Le même jour, le Panel présidentiel sur la réforme du SRAS a accepté la demande en cinq points des manifestants.

Il a déclaré que le Conseil économique national (NEC), présidé par le vice-président, avec les 36 gouverneurs d'État et le ministre du FCT comme membres, s'est réuni le 15 octobre et a ordonné la mise en place immédiate de commissions d'enquêtes judiciaires basées dans les États dans tout le pays.

Ces commissions, sous la direction du Conseil, recevront et examineront les plaintes pour brutalité policière et les exécutions extrajudiciaires qui en découlent, afin de rendre justice à toutes les victimes du SRAS dissous et aux autres unités de police.

Le CNE a également demandé aux gouverneurs de créer un comité spécial de sécurité et des droits de l'homme au niveau de chaque État, qui sera présidé par le gouverneur de chaque État.

Ce comité veillera à la protection des droits de l'homme des citoyens et comprendra des représentants des jeunes, des groupes de la société civile et le chef de l'unité tactique de la police de l'État.

Le CNE a donné mandat à chaque gouverneur de prendre le contrôle et d'engager le dialogue avec les manifestants dans leur État et avec le FCT.

Le Conseil a demandé aux gouverneurs de créer un fonds de soutien aux victimes afin que les personnes qui ont été victimes des brutalités du SRAS soient indemnisées.

Le ministre a souligné qu'avec toutes les mesures prises, le gouvernement a fait plus pour répondre à toutes les demandes des manifestants.

Il a appelé les Nigérians à être objectifs dans l'évaluation de la situation et à voir que ce qui se passe est au-delà de la protestation pacifique mais une tentative de certaines personnes de déstabiliser le pays.

