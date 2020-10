Nigeria: L'armée annonce le début d'un exercice militaire pour le mardi prochain

19 Octobre 2020

Abuja, Nigeria, 19 octobre (Infosplusgabon) - L'armée nigériane a annoncé le début d'un exercice national appelé CROCODILE SMILE V1 du 20 octobre au 31 décembre 2020.

L'exercice coïncide avec les manifestations EndSARS qui ont commencé il y a 12 jours.

Bien que l'armée n'ait pas expressément mentionné l'arrêt des protestations comme objectif, elle a promis mercredi sa loyauté au président Muhammadu Buhari et a juré de protéger la démocratie nationale "à tout prix".

Tout en enjoignant à tous ses officiers et soldats de ne jamais se laisser distraire par "des forces antidémocratiques et des agents de désunion", la déclaration, qui a été critiquée par de nombreux Nigérians, a indiqué que l'armée nigériane "est prête à soutenir pleinement l'autorité civile, à quelque titre que ce soit, pour maintenir l'ordre public et faire face à toute situation avec détermination".

Samedi, un communiqué de l'armée publié par son porte-parole, le colonel Sagir Musa, a déclaré qu'une partie de l'exercice militaire comprend "des exercices de cyberguerre conçus pour identifier, suivre et contrer la propagande négative dans les médias sociaux et dans le cyberespace".

La mobilisation et les opérations des manifestants de End SARS sont largement basées sur les médias sociaux, ce qui signifie que l'armée va très probablement être entraînée dans un conflit avec eux.

Selon les responsables, "l'armée nigériane est prête à commencer son exercice annuel CROCODILE SMILE, qui se déroule traditionnellement au cours du dernier trimestre de l'année.

L'exercice comprendra également un volet d'identification positive visant à identifier les terroristes de Boko Haram qui fuient le nord-est et d'autres parties du pays en raison des opérations en cours dans le nord-est, le centre-nord et le nord-ouest du Nigeria.

"L'armée nigériane, une fois de plus, rassure tous les Nigérians bien intentionnés sur son engagement à maintenir la paix et la sécurité au Nigeria et exhorte le public à lui apporter son soutien et sa compréhension tout au long de l'exercice".

