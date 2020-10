Découverte de cinq nouvelles fosses communes à Tarhouna au Sud-ouest de Tripoli

19 Octobre 2020

Tripoli, Libye, 19 octobre (Infosplusgabon) - L'Autorité générale libyenne pour la recherche et l'identification des personnes disparues a annoncé, dimanche, qu'elle a découvert cinq nouvelles fosses communes dans la zone de "Machrou al-Rabt" à Tarhouna (60 km au sud-ouest de Tripoli), illustrant l'envergure de la question des charniers découverts dans cette région après avoir trouvé 74 corps entre juin dernier et début octobre courant.

Les équipes de recherche des restes de l'Autorité générale des personnes disparues continuent d'œuvrer pour récupérer les corps dans ces cinq nouveaux charniers, a précisé le Bureau des médias de l'Autorité.

On rappelle que l'Autorité générale pour la recherche et l'identification des personnes disparues a annoncé avoir récupéré 102 corps retrouvés dans les zones de Tarhouna et au sud de Tripoli, après le retrait en juin des forces de Haftar de la région qu'elles contrôlaient suite à leur défaite dans le sillage de l'attaque lancé le 4 avril 2019 pour prendre le contrôle de Tripoli et de la région ouest.

Selon le rapport de l'Autorité générale de recherche et d'identification des personnes disparues, qui a été publié samedi, ce qui a été découvert entre corps et parties de corps, dont la plupart ont été enregistrés dans les zones de Tarhouna a atteint 74 corps, en plus d'autres corps récupérés à l'hôpital de la ville, tandis que les corps récupérés dans les zones du sud de Tripoli ont atteint 28.

La zone de Machrou al-Rabt avec la ville de Tarhouna représente l'un des endroits où la majorité des fosses communes ont été trouvées, tandis que le reste des corps et des parties de corps récupérés ont été découverts dans d'autres zones de la ville et dans neuf zones au sud de Tripoli.

Selon le président de l'Autorité générale de recherche et d'identification des personnes disparues, Kamal al-Siwi, les fosses communes signalées à Tarhuna ont atteint 11 fosses communes, renfermant 74 corps ont été récupérés.

M. al-Siwi a indiqué avoir reçu 307 avis des habitants de Tarhouna concernant les personnes disparues enregistrées auprès de l'Autorité, ajoutant qu'ils ont effectué le prélèvement 1.250 échantillons des familles des disparus.

A noter que la semaine dernière les équipes de l'Autorité générale de recherche et d'indentification ont retrouvé les restes de 12 corps après la découverte de trois nouvelles fosses communes dans la zone de Machrou al-Rabt à Tarhouna.

