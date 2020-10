La CMAS réaffirme son soutien dans la mise en oeuvre de la Charte de la Transition

19 Octobre 2020

Bamako, Mali, 19 octobre (Infosplusgabon) - Le coordinateur des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS), Issa Kaou N’Djim a réaffirmé, samedi lors d’une conférence de presse, le soutien ferme de son organisation aux nouvelles autorités maliennes dans la mise en œuvre de la charte de la Transition, adoptée le 12 septembre à l'issue des concertations entre la junte qui a pris le pouvoir le 18 août au Mali et les forces vives de la nation et qui prévoit les organes de gestion de Transition pendant les 18 prochains mois notamment un gouvernement, un conseil national de la Transition servant d'organe législatif.

Dans une déclaration faite à cette occasion, la CMAS a exigé que "justice soit rendue aux victimes des crimes commis lors des événements des 10, 11 et 12 juillet derniers à travers la poursuite des auteurs ".

Pour ce faire, l’organisation a indiqué suivre avec une attention particulière l’évolution de la procédure dont l’ouverture a été annoncée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune III du district de Bamako.

Plusieurs personnes ont été tuées lors de manifestations du mouvement du 5 juin-rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) demandant la démission due l'ancien président, Ibrahim Boubacar Kéita pour "mauvaise gouvernance" et "mauvaise gestion" de la crise multiforme que connait le Mali.

Ibrahim Boubacar Kéita a finalement été évincé du pourvoir le 18 août dernier par une junte militaire.

"La CMAS est prête à accompagner la transition à travers sa participation au Conseil national de la Transition qui sera mis en place", indique la déclaration et ajoute que l’organisation a félicité les autorités de la Transition pour avoir réussi la libération de l’ex chef de file de l’opposition, Soumaila Cissé.

Dans la même déclaration, la CMAS réaffirme son soutien total et inconditionnel à son parrain l’imam Mahmoud Dicko tout en condamnant fermement et énergiquement les allégations calomnieuses dont il fait l’objet".

L'influent imam Dicko était l'autorité morale du M5-RFP dont faisait partie la CMAS. Le coordinateur de cette organisation avait laissé entendre que le M5-RFP "est mort de sa belle mort" dès que le président IBK est déchu du pouvoir et a affirmé que la CMAS se retire donc du mouvement.

Une prise de position condamnée par plusieurs responsables du M5-RFP composé outre de la CMAS, mais aussi de plusieurs partis politiques de l'opposition et d'associations de la société civile.

Rappelons que le M5-RFP qui s'est senti "trahi par la junte militaire" n'a aucun membre dans le gouvernement de transition mise en place.

