Soudan: Le procureur de la CPI en visite de travail au Soudan

19 Octobre 2020

Khartoum, Soudan, 19 octobre (Infosplusgabon) - Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, et sa délégation sont arrivés à Khartoum, capitale du soudan du nord, le samedi, et ont été accueillis par les autorités soudanaises.

La délégation de la CPI doit tenir des réunions avec le Premier ministre Abdullah Hamdok et d'autres hauts fonctionnaires pour faire progresser la coopération productive.

C'est la première visite d'un haut responsable de la CPI au Soudan depuis que la rébellion du Darfour a éclaté en 2003 et que les cas de génocide qui ont suivi, y compris les atrocités de la guerre dans la région occidentale du pays, ont attiré l'attention du monde entier.

Mme Bensouda a qualifié sa première visite au Soudan de "très historique". La CPI a dressé une liste de plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement, dont l'ancien président Omar Bashir, de personnes recherchées.

Ils sont accusés d'avoir commis des crimes contre l'humanité et de nettoyage ethnique.

Le procureur a déclaré que sa visite de plusieurs jours au Soudan avait pour but de discuter avec les responsables gouvernementaux de la "coopération" entre la CPI et le système judiciaire soudanais.

Le procès de l'ancien dictateur Bashir et de certains de ses principaux collaborateurs impliqués dans les atrocités du Darfour a commencé dans le pays, mais il y a d'autres questions liées à la corruption et à l'affaiblissement d'un gouvernement démocratiquement élu.

Les cercles juridiques soudanais ont évoqué la possibilité de juger Bashir chez lui pour apaiser les tensions, au moins parmi les hauts généraux de l'armée, car un procès hors du pays susciterait un large mécontentement au sein du fragile gouvernement, partagé par les civils et les généraux militaires à Khartoum.

L'un des mécanismes que la CPI pourrait suivre est le procès dans le pays, mais elle doit s'assurer que les systèmes judiciaire et juridique sont indépendants et souverains.

La CPI demande également l'aide du gouvernement soudanais pour le procès de l'une des dix personnes arrêtées et extradées à La Haye pour y être jugées, en l'occurrence, Abdul Rahaman Koushaib.

Après que Koushaib se soit rendu, il a été difficile d'obtenir la coopération du gouvernement du président Omar Bashir pour obtenir des preuves et collecter des données. Avec l'avènement du nouveau régime au Soudan, Mme Bensouda a déclaré qu'elle espérait obtenir au cours de cette visite la coopération du gouvernement du Premier ministre Hamdouk pour recueillir le plus rapidement possible des informations en vue de traiter le cas de Koushaib.

Le procureur de la CPI a tenu sa première réunion avec le ministre de la justice Nassr ed-din Abdul Bari. Elle a ensuite rencontré un civil du Conseil Souverain de 10 hommes, la présidence collective hybride, militaire et civile.

On signale qu'elle restera au Soudan jusqu'à mardi.

