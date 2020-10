Zuma condamne la commission sur la corruption en Afrique du Sud

19 Octobre 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 19 octobre (Infosplusgabon) - L'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, a fustigé samedi la Commission d'enquête qui l'a assigné à comparaître devant elle en novembre.

L’ex-président Zuma a déclaré avoir pris connaissance avec inquiétude d'un rapport du Sunday Times selon lequel la commission enquêtait actuellement sur les comptes bancaires de ses enfants.

Il a déclaré que, en plus de "l’obstination’’ de la commission de lui demander des comptes, ses enfants sont victimes "d’enquêtes clandestines".

"Mes enfants vivent leur vie séparément et doivent être traités comme n'importe quel enfant ou personne qui n'a pas été impliqué dans un quelconque acte répréhensible. Jusqu'à présent, aucun avis ne leur a été signifié indiquant qu'ils sont impliqués de quelque manière que ce soit par des témoins sélectionnés par la commission", a déclaré M. Zuma dans une déclaration.

Il affirme qu'il a toléré un harcèlement intense et une diffamation impitoyable pendant 25 ans.

"Mes opposants ont maintenant décidé de prendre mes enfants pour cible et c'est là que je dis stop et déclare que ce harcèlement de mes enfants est une déclaration de guerre... J'en ai assez. Ma famille et moi n'avons pas connu la paix sous l'Apartheid et pourtant nous restons marqués dans l'Afrique du Sud post-Apartheid", a-t-il ajouté.

La Fondation Jacob Zuma a déclaré la semaine dernière que la Commission "n'est rien d'autre qu'un abâtardissement des processus juridiques visant à atteindre des objectifs politiques pour ceux qui en tirent les ficelles".

Zuma a refusé de se présenter devant la commission le mois dernier, prétendant qu'il avait d'autres engagements.

L'avocat Paul Pretorius, qui représente l'équipe juridique de la commission, a déclaré à Zondo que 34 témoins, qui se sont succédé devant la commission, avaient impliqué Zuma dans des actes de corruption. En conséquence, il est nécessaire qu'il témoigne.

